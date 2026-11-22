Stando ai dati di Pop Base la colonna sonora ufficiale ha infatti totalizzato ben 29,85 milioni di stream nelle prime 24 ore , stabilendo il nuovo record per il miglior lancio di sempre per una soundtrack sulla piattaforma musicale. Un risultato impressionante che conferma quanto il fenomeno Rockstar Games stia travolgendo anche il mercato discografico.

GTA 6 continua ad accumulare record anche al di fuori del medium videoludico: stavolta a far parlare è la sua colonna sonora ufficiale, GTA 6: The Album , che ha registrato un debutto da primato su Spotify .

La musica di Leonida

Si tratta di dati che aiutano a comprendere l'eccezionale esposizione della colonna sonora, ascoltata quotidianamente da milioni di giocatori attraverso le numerose stazioni radio presenti nel titolo. Le emittenti radiofoniche rappresentano da sempre uno degli elementi distintivi della serie, e GTA 6 sembra aver ulteriormente alzato l'asticella sotto questo punto di vista.

Per chi non lo sapesse, la OST ufficiale raccoglie 34 brani, firmati da alcuni degli artisti più celebri della scena internazionale. Tra i nomi coinvolti figurano Dua Lipa, Travis Scott, Morgan Wallen e Jennie, dando vita a una raccolta particolarmente varia che spazia tra pop, hip hop, country e sonorità elettroniche. Oltre alla distribuzione digitale sulle principali piattaforme di streaming, GTA 6: The Album è disponibile anche in formato fisico, con edizioni CD e vinile pensate per collezionisti e appassionati della saga.

Il successo dell'album non sorprende più di tanto se si considera l'enorme popolarità raggiunta dal gioco nelle sue prime settimane sul mercato. GTA 6 sta infatti macinando numeri straordinari: al lancio ha venduto oltre 32,5 milioni di copie, diventando il gioco con il lancio migliore di sempre, non solo nella storia dei videogiochi, ma anche di quella dell'industria dell'intrattenimento in generale. Secondo una stima oltre il 50% degli utenti attivi su PS5 e Xbox Series X|S avrebbe trascorso parte della giornata del 19 novembre all'interno di Leonida, con sessioni di gioco medie superiori alle otto ore.