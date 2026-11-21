GTA 6 si dimostra un fenomeno sociale di dimensioni enormi, considerando che è stato giocato per una media di 8 ore nel giorno di lancio in USA, da oltre metà degli utenti PS5 e Xbox.

Il lancio di GTA 6 è stato da record non solo per le vendite ma anche per il coinvolgimento dei giocatori, considerando quanto riferiscono le stime del gruppo Circana: oltre metà degli utenti PS5 e Xbox in USA avrebbe giocato a GTA 6 nel giorno di lancio, passandoci in media 8 ore. Sono numeri impressionanti, che certificano l'ampiezza del fenomeno raggiunto dal gioco Rockstar Games, capace non solo di rappresentare il più grande lancio di sempre nella storia dell'intrattenimento vendendo 32,5 milioni di copie solo durante le prenotazioni, ma anche di catturare i giocatori per una quantità di tempo notevole durante il primo giorno. Ben più della metà di tutti i possessori di PS5, almeno secondo il tracciamento effettuato da Circana, avrebbe dunque giocato a GTA 6 nel giorno di lancio del gioco, passandoci anche diverse ore.

Un fenomeno di massa "Secondo il Player Engagement Tracker di Circana, GTA 6 ha avuto un lancio enorme", ha detto Mat Piscatella nel messaggio, come riportato qui sotto.

"Per quanto riguarda i giocatori attivi il 19 novembre, il 61% degli utenti PS5 e il 56% dei giocatori Xbox hanno preso parte a GTA 6", dunque praticamente la maggior parte dei giocatori attivi sulle due console. Inoltre, su PS5 i giocatori hanno passato in media 513 minuti proprio in quel giorno, mentre gli utenti Xbox circa 494 minuti, ovvero più di 8 ore durante il solo 19 novembre, in media.