Devolver Digital ancora una volta dimostra il proprio spirito ironico annunciando il suo primo "AAA"... che è però un indie. Con la sigla, infatti, l'editore si riferisce ad All Army Attack, un gioco indipendente del genere autobattler.
L'uscita è per ora fissata a un generico 2027, ma gli sviluppatori di BlackLight Games hanno pubblicato su Steam una demo che ha permesso di saggiare gli elementi fondamentali dell'opera. Dopo alcune ore di battaglie, ci siamo fatti un'idea di cosa possiamo aspettarci.
Polli e cactus contro alieni
L'idea alla base di All Army Attack non è particolarmente seria. Noi siamo un comandante che deve guidare un esercito in battaglia per fermare l'invasione di una razza aliena, mostruosità rocciose dal design un po' generico, ma certamente letali.
Dalla nostra abbiamo un mix di creature terrestri - animali e piante perlopiù, ma anche qualche macchinario - che dispongono di capacità e statistiche uniche. Ci sono i classici polli con mitragliatrice (li abbiamo tutti nel giardino sul retro, no?), piante grasse assortite e qualche scavatrice che spara raggi laser. Ogni comandante ha le proprie unità esclusive, che possono includere i puzzolenti durian o dei ratti che si sono pompati in palestra.
Design estetico a parte, ciò che conta è la potenza d'attacco, la salute e la distanza di attacco. A ogni turno, dobbiamo sfruttare sette slot per posizionare le nostre unità, in base alle carte che abbiamo pescato. Se abbiamo più copie, possiamo potenziare le unità, aumentando il numero di truppe. Inoltre, ogni carta ha una capacità che si può attivare al posizionamento oppure in caso di eventi specifici.
Ad esempio, alcune carte ci donano dei bonus alla fine di ogni turno, oppure quando vendiamo delle unità per fare spazio a qualcuno di più potente. Ogni posizionamento costa però denaro, che deve essere guadagnato in battaglia. Quando ci riteniamo pronti dobbiamo buttarci nella mischia, ma la vittoria non è l'unico obiettivo.
Fuggi o combatti: il fulcro di All Army Attack
Come detto, parliamo di un autobattler: di conseguenza ogni scontro è completamente automatico e l'unica cosa che conta è che le nostre truppe siano più forti di quelle avversarie. Ci sono combinazioni più efficaci di altre e dalla demo abbiamo intuito che avere un buon equilibrio di creature che attaccano dalla distanza e da vicino è la strategia migliore, perlomeno nelle prime fasi.
In battaglia, però, abbiamo comunque un compito: scegliere quando fuggire. Uno scontro è composto da più ondate di nemici e tra una e l'altra dobbiamo comprendere se le truppe che ci sono rimaste sono sufficienti per avere la meglio sui nuovi nemici appena arrivati. Resistere più a lungo significa guadagnare più denaro, ma se si fa il passo più lungo della zampa di gallina e si viene sconfitti, il numero di nemici ancora vivi viene sottratto ai punti vita del nostro comandante. Se muore, la partita è finita.
L'unica eccezione sono le battaglie contro i boss. In tal caso, la sconfitta è automaticamente game over, non importa se si hanno tutti i punti vita. Inoltre, se si vince non ci sono ondate aggiuntive.
Il loop è quindi molto chiaro. Si posizionano truppe, si va in battaglia per ottenere denaro e si ripete. Avere più denaro è fondamentale anche per poter far salire di livello il nostro comandante e ottenere carte più rare a ogni turno. Il problema è comprendere quando una truppa rara ma non potenziata sia migliore di una truppa comune ma al livello massimo. Inoltre, è fondamentale trovare un buon equilibrio tra soldati potenti e soldati resistenti. Sulla base della nostra prova, è tutta questione di esperienza. Bisogna lottare e vedere cosa succede, anche perché alcune statistiche come l'area di impatto dei colpi esplosivi non sono mostrate dalle carte.
Oltre le battaglie
All Army Attack è però anche un roguelite, non solo un autobattler. Se si batte il boss finale della partita o si viene sconfitti, si viene poi trasferiti alla nostra base operativa. Ogni scontro ci permette di ottenere diamanti e medaglie (queste ultime attivando dei malus tra le opzioni disponibili), che vanno spesi per ottenere nuove strutture, comandanti e bonus.
Possiamo ottenere più denaro durante le battaglie, acquistare cappelli che danno dei vantaggi (più attacco, sconti sulle truppe...) e via dicendo. Si tratta di un classico sistema di crescita lenta ma continua, che ci permette di diventare via via più forti e semplificare le battaglie successive.
Nella demo abbiamo avuto l'impressione che le risorse ottenute non fossero poi molte, con il gioco che richiede anche un'ora per sbloccare un singolo power-up tra la decina disponibili, ma molto dipenderà da quanti potenziamenti ci sono da acquistare e da possibili rimaneggiamenti degli sviluppatori per la versione completa.
All Army Attack è un altro intrigante gioco di Devolver Digital. Questo autobattler roguelite scatena rapidamente la sensazione da "un'altra partita e poi smetto", con il suo mix di rapide battaglie, gestione delle truppe e potenziamento della base operativa. Diverte, ma bisognerà capire quanto reggerà sul lungo termine. Il numero di mappe, comandanti, potenziamenti e la velocità di progressione saranno fondamentali. Attendiamo il prossimo anno per saperlo.
CERTEZZE
- Gestione strategica delle truppe accessibile
- Divertente
DUBBI
- Il design dei nemici è molto generico
- Dobbiamo ancora capire quanti contenuti ci saranno