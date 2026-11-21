L'uscita è per ora fissata a un generico 2027, ma gli sviluppatori di BlackLight Games hanno pubblicato su Steam una demo che ha permesso di saggiare gli elementi fondamentali dell'opera. Dopo alcune ore di battaglie, ci siamo fatti un'idea di cosa possiamo aspettarci.

Design estetico a parte, ciò che conta è la potenza d'attacco, la salute e la distanza di attacco. A ogni turno, dobbiamo sfruttare sette slot per posizionare le nostre unità , in base alle carte che abbiamo pescato. Se abbiamo più copie, possiamo potenziare le unità, aumentando il numero di truppe. Inoltre, ogni carta ha una capacità che si può attivare al posizionamento oppure in caso di eventi specifici.

Dalla nostra abbiamo un mix di creature terrestri - animali e piante perlopiù, ma anche qualche macchinario - che dispongono di capacità e statistiche uniche. Ci sono i classici polli con mitragliatrice (li abbiamo tutti nel giardino sul retro, no?), piante grasse assortite e qualche scavatrice che spara raggi laser. Ogni comandante ha le proprie unità esclusive, che possono includere i puzzolenti durian o dei ratti che si sono pompati in palestra.

Fuggi o combatti: il fulcro di All Army Attack

Come detto, parliamo di un autobattler: di conseguenza ogni scontro è completamente automatico e l'unica cosa che conta è che le nostre truppe siano più forti di quelle avversarie. Ci sono combinazioni più efficaci di altre e dalla demo abbiamo intuito che avere un buon equilibrio di creature che attaccano dalla distanza e da vicino è la strategia migliore, perlomeno nelle prime fasi.

In battaglia, però, abbiamo comunque un compito: scegliere quando fuggire. Uno scontro è composto da più ondate di nemici e tra una e l'altra dobbiamo comprendere se le truppe che ci sono rimaste sono sufficienti per avere la meglio sui nuovi nemici appena arrivati. Resistere più a lungo significa guadagnare più denaro, ma se si fa il passo più lungo della zampa di gallina e si viene sconfitti, il numero di nemici ancora vivi viene sottratto ai punti vita del nostro comandante. Se muore, la partita è finita.

Le carte ci permettono di scegliere e potenziare le truppe

L'unica eccezione sono le battaglie contro i boss. In tal caso, la sconfitta è automaticamente game over, non importa se si hanno tutti i punti vita. Inoltre, se si vince non ci sono ondate aggiuntive.

Il loop è quindi molto chiaro. Si posizionano truppe, si va in battaglia per ottenere denaro e si ripete. Avere più denaro è fondamentale anche per poter far salire di livello il nostro comandante e ottenere carte più rare a ogni turno. Il problema è comprendere quando una truppa rara ma non potenziata sia migliore di una truppa comune ma al livello massimo. Inoltre, è fondamentale trovare un buon equilibrio tra soldati potenti e soldati resistenti. Sulla base della nostra prova, è tutta questione di esperienza. Bisogna lottare e vedere cosa succede, anche perché alcune statistiche come l'area di impatto dei colpi esplosivi non sono mostrate dalle carte.