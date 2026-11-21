Non sarà proprio un nuovo Fallout, ma c'è un gioco in arrivo che ha a che fare con lo stesso universo di riferimento, sebbene si presenti come qualcosa di decisamente diverso.

C'è una specie di nuovo Fallout in arrivo, anche se detta così la questione può essere fuorviante: Bethesda ha confermato in effetti l'esistenza di un nuovo gioco legato alla sua celebre serie post-apocalittica, ma si tratta di un'avventura che non è decisamente quello che ci si potrebbe aspettare dal franchise in questione. Il titolo è A Wasteland Full of Cats, e la sua descrizione ufficiale, poi rimossa dall'Australian Classifications Board, faceva in effetti pensare a qualcosa di collegato a Fallout, come è stato confermato anche da Bethesda stessa in un messaggio pubblicato sui social. Il gioco in questione è a dire il vero un'avventura "hidden object", ovvero una sorta di avventura grafica in cui si deve soprattutto osservare le scene e trovare i soggetti richiesti, spesso all'interno di un limite di tempo.

Alla ricerca di gatti nelle wasteland La cosa curiosa è che A Wasteland Full of Cats è chiaramente incentrato sui gatti, i quali appaiono sparsi nella celebre ambientazione post-apocalittica di Fallout, nella quale evidentemente i felini sono riusciti a sopravvivere, in qualche modo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Insomma, un gioco dai toni ben diversi dal normale Fallout, sebbene destinato probabilmente a condividerne il tono ironico che caratterizza la serie. In pratica si tratta di una specie di "Dov'è Waldo?" In salsa Fallout e con dei gatti come protagonisti, un'idea che può apparire alquanto bizzarra ma è evidentemente reale, vista la presenza del gioco nel catalogo dell'ente di classificazione australiano e la conferma successiva della stessa Bethesda.