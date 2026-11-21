C'è una specie di nuovo Fallout in arrivo, anche se detta così la questione può essere fuorviante: Bethesda ha confermato in effetti l'esistenza di un nuovo gioco legato alla sua celebre serie post-apocalittica, ma si tratta di un'avventura che non è decisamente quello che ci si potrebbe aspettare dal franchise in questione.
Il titolo è A Wasteland Full of Cats, e la sua descrizione ufficiale, poi rimossa dall'Australian Classifications Board, faceva in effetti pensare a qualcosa di collegato a Fallout, come è stato confermato anche da Bethesda stessa in un messaggio pubblicato sui social.
Il gioco in questione è a dire il vero un'avventura "hidden object", ovvero una sorta di avventura grafica in cui si deve soprattutto osservare le scene e trovare i soggetti richiesti, spesso all'interno di un limite di tempo.
Alla ricerca di gatti nelle wasteland
La cosa curiosa è che A Wasteland Full of Cats è chiaramente incentrato sui gatti, i quali appaiono sparsi nella celebre ambientazione post-apocalittica di Fallout, nella quale evidentemente i felini sono riusciti a sopravvivere, in qualche modo.
Insomma, un gioco dai toni ben diversi dal normale Fallout, sebbene destinato probabilmente a condividerne il tono ironico che caratterizza la serie.
In pratica si tratta di una specie di "Dov'è Waldo?" In salsa Fallout e con dei gatti come protagonisti, un'idea che può apparire alquanto bizzarra ma è evidentemente reale, vista la presenza del gioco nel catalogo dell'ente di classificazione australiano e la conferma successiva della stessa Bethesda.
Un'iniziativa animalista
"Vesti i panni di uno dei gatti del Vault", si legge nella descrizione ufficiale, "Un giorno, nel Vault si verifica un incidente e tutti i gatti che vi abitano fuggono nella Terra Desolata. Spetta a te, con l'aiuto di alcuni personaggi non giocanti che incontrerai lungo il percorso, ritrovarli e riportarli al Vault".
A quanto pare, A Wasteland Full of Cats ci richiede di trovare i gatti nascosti all'interno di varia ambientazioni per circa 14 scenari diversi, 33 "stanze" e un Vault con vari livelli con elementi tratti direttamente dalla serie Fallout.
In base a quanto riferito da Bethesda, il gioco è emerso da un progetto in collaborazione con l'ente benefico Dallas Pets Alive e con il team Devcat Games, con connessioni con iniziativa a favore degli animali. Insomma, non sarà proprio il Fallout 5 che stiamo aspettando ma può intanto rappresentare un'iniziativa interessante.