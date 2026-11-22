GTA 6 ha un tono diverso rispetto ai capitoli precedenti. Le avventure criminali e la satira pungente restano, ma c'è un maggiore interesse nel raccontare personaggi e relazioni in modo più convincente e umano, tanto che molti non l'hanno presa bene . Uno degli esempi più evidenti è Jason Duval , che, a differenza della gran parte dei protagonisti della serie, si distingue spesso per essere taciturno .

Steve McQueen

Secondo Rupert Humphries, senior vice president of narrative di Rockstar, la natura laconica di Jason è nata da un tipo di personalità riscontrabile tanto nel cinema quanto nella vita reale. Lo sviluppatore ha spiegato che, quando lo studio ha deciso di raccontare la storia di una coppia in fuga, ha guardato ai dallo stesso tema. Uno in particolare ha colpito gli autori: Getaway! di Sam Peckinpah. "Steve McQueen era famoso per togliere battute dai copioni e dire le cose con la sola presenza", ha raccontato. "Volevamo vedere quanto ci si potesse avvicinare a fare lo stesso con un personaggio di un gioco, mentre tanti dei nostri protagonisti sono sempre stati l'opposto".

Humphries ha aggiunto che questa impostazione ha trovato riscontro nelle ricerche condotte dallo studio sui veterani dell'esercito, in particolare sugli Army Rangers. Nel gioco, Duval è un veterano dei Marauders, l'equivalente del corpo militare nel mondo di GTA 6. "Questi uomini di solito non parlano a vanvera e non reagiscono a qualcosa se non è strettamente necessario", ha spiegato.

Costruire un personaggio più credibile non è stato un obiettivo solo per creare Jason, ma ha riguardato la scrittura nel suo complesso. La cosa è curiosa se si considera che la Florida è stata scelta come ambientazione anche per le assurde storie del cosiddetto "Florida Man" che circolano online. Lo scrittore Michael Wiafe ha ricordato che studiare l'attività criminale della regione, protagonista da decenni di notizie clamorose, è stato un punto di partenza "ovvio". Da lì, ha proseguito, si è trattato di "inventare personaggi autentici, che non si allontanassero troppo dalla realtà, ma che al tempo stesso non ne fossero del tutto vincolati".

Wiafe precisa che la maggior parte dei personaggi principali è, sulla carta, "riprovevole", fatta di criminali a tutti gli effetti ma anche di persone perbene. La loro morale non è necessariamente netta e il gioco non cerca di giustificarli. A contare, secondo lo scrittore, è il modo in cui riescono a farsi sentire vicini, "ovunque nel mondo si stia vivendo il gioco".