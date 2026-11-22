Nella schermata della notifica allegata, PlayStation Safety indica che il contenuto inviato dal suo account tramite i messaggi di PlayStation ha violato il codice di condotta e che l'account è stato sospeso temporaneamente dalle funzioni social per 30 giorni a causa di contenuti "pornografici o osceni". L'avviso aggiunge che ulteriori infrazioni potrebbero portare a una sospensione temporanea o permanente dall'intero ecosistema PlayStation, e non soltanto dalle funzioni social.

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Il codice di condotta

Il codice di condotta di PlayStation chiede ai giocatori di non condividere, richiedere, consultare, distribuire o conservare materiale osceno, pornografico o illegale, e prevede che Sony possa adottare le misure ritenute necessarie per proteggere la piattaforma e i suoi utenti. Il regolamento non prevede eccezioni per i contenuti ricavati dai videogiochi, nemmeno quando questi sono classificati per un pubblico adulto. Chi avesse scattato immagini osé a Leonida, come la nudità integrale nel resort, farebbe quindi bene a tenerle per sé.

GTA 6 è uscito giovedì 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S. Pur essendo considerato uno dei giochi più apprezzati di sempre dalla critica, il suo punteggio utente su Metacritic racconta un'altra storia: i giocatori lo stanno attaccando con una campagna di review bombing legata al frame rate e alla presunta agenda "woke" seguita dagli sviluppatori.