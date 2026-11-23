Marvel Studios ha confermato ufficialmente l'ingresso di Hailee Steinfeld, interprete di Kate Bishop, come aggiunta dell'ultimo minuto al cast di Avengers: Doomsday. Il ritorno a sorpresa della giovane eroina vista su Disney+ al fianco di Occhio di Falco è stato annunciato quasi con nonchalance tramite un Reel pubblicato su Instagram. Il filmato nasceva come promozione per Hexed, l'altro nuovo film Disney con protagonista Steinfeld, e mostra l'attrice scherzare sul fatto che qualcuno le abbia portato sul set una sedia "proveniente da un altro film". A fugare ogni dubbio ci ha però pensato la didascalia del post: "Guardate Hailee Steinfeld in Hexed di Disney prima del suo ritorno in Avengers: Doomsday."

Un'assenza curiosa in un cast già stellare Visto l'enorme elenco di supereroi e star di primo piano già annunciati per Doomsday, tra cui Robert Downey Jr., Pedro Pascal e Tom Hiddleston, sarebbe stato facile dare per scontata la presenza di Steinfeld fin dall'inizio; proprio per questo risultava piuttosto curioso che il suo nome fosse rimasto finora fuori dai giochi. L'attrice aveva debuttato nei panni dell'arciera Kate Bishop nel 2021, nella serie Hawkeye guidata da Jeremy Renner. Da allora, fatta eccezione per un cameo in The Marvels e qualche doppiaggio in ambito animato, il suo personaggio non aveva avuto molto spazio nel Marvel Cinematic Universe nel corso della Saga del Multiverso. Ciò non le impedirà tuttavia di dare una mano proprio nel primo capitolo del grande finale.