Gli Avengers perderanno in Doomsday, dice l'attore di Hawkeye, perché l'eroe con l'arco non sarà presente

Nonostante le speranze del pubblico e i precedenti indizi su un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner ha confermato ufficialmente che non farà parte del cast corale di Avengers: Doomsday .

La frecciata di Renner: "Non mi hanno chiamato, perderanno"

La rivelazione è arrivata durante una recente sessione di domande e risposte, la cui registrazione è stata intercettata e condivisa su Twitter dall'account @drdoomarchive. Renner ha chiarito senza troppi giri di parole di essere rimasto fuori dal progetto in arrivo nelle sale cinematografiche questo dicembre.

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"In Doomsday non ci sarò. Quindi, giusto per farvelo sapere, gli Avengers probabilmente perderanno. Non mi hanno chiamato, perciò se saranno sconfitti è soltanto colpa loro."

L'attore non sembra nutrire alcun risentimento verso la produzione, preferendo ironizzare sulla scelta di escluderlo. Ciononostante, la notizia rappresenta una doccia fredda per i fan dell'eroe arciere, che speravano di vederlo nuovamente in azione sul grande schermo dopo il percorso iniziato oltre un decennio fa.