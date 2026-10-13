Gli Avengers perderanno in Doomsday, dice l'attore di Hawkeye, perché l'eroe con l'arco non sarà presente

Nonostante le speranze del pubblico e i precedenti indizi su un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe, Jeremy Renner ha confermato ufficialmente che non farà parte del cast corale di Avengers: Doomsday.
Lo storico interprete di Clint Barton/Hawkeye non prenderà parte alla battaglia contro la minaccia multiversale di Dottor Doom, ma non ha perso l'occasione per commentare la propria esclusione con una battuta pungente all'indirizzo dei colleghi supereroi.
La frecciata di Renner: "Non mi hanno chiamato, perderanno"
La rivelazione è arrivata durante una recente sessione di domande e risposte, la cui registrazione è stata intercettata e condivisa su Twitter dall'account @drdoomarchive. Renner ha chiarito senza troppi giri di parole di essere rimasto fuori dal progetto in arrivo nelle sale cinematografiche questo dicembre.
"In Doomsday non ci sarò. Quindi, giusto per farvelo sapere, gli Avengers probabilmente perderanno. Non mi hanno chiamato, perciò se saranno sconfitti è soltanto colpa loro."
L'attore non sembra nutrire alcun risentimento verso la produzione, preferendo ironizzare sulla scelta di escluderlo. Ciononostante, la notizia rappresenta una doccia fredda per i fan dell'eroe arciere, che speravano di vederlo nuovamente in azione sul grande schermo dopo il percorso iniziato oltre un decennio fa.
Il precedente di Infinity War e l'importanza di Clint Barton
Le dichiarazioni dell'attore richiamano un vero e proprio tormentone tra gli appassionati del franchise: quando Hawkeye non partecipa alle missioni, i Vendicatori finiscono immancabilmente sconfitti. L'esempio più celebre risale al 2018 con Avengers: Infinity War, pellicola in cui l'assenza di Clint Barton coincise con la drammatica vittoria di Thanos e il dimezzamento della vita nell'universo.
Pur privo delle capacità straordinarie di altri eroi, il personaggio di Renner si è guadagnato uno spazio centrale nel cuore della community. Dopo il fugace debutto con un cameo in Thor (2011), l'eroe è diventato una colonna portante del franchise guidando le fila della squadra in Avengers, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War, fino a ottenere il ruolo da protagonista assoluto nella serie TV di Disney+ Hawkeye nel 2021. Senza il suo arco a supporto sul campo di battaglia, il destino della squadra in Doomsday sembra già segnato.
Parlando sempre della pellicola in arrivo a dicembre, Avengers: Doomsday regala una carta di Magic: The Gathering esclusiva, ma solo a certe condizioni.