Dopo l'aggiornamento a One UI 9, diversi utenti segnalano problemi con i propri Galaxy

Diversi utenti Galaxy stanno riscontrando alcuni problemi con i propri smartphone, in particolare dopo aver installato One UI 9. È bene specificare che le segnalazioni sono ancora limitate e la reale portata del problema non è chiara. Vi invitiamo quindi, come sempre, a farci sapere nei commenti se avete riscontrato anomalie particolari. Stando alle informazioni riportate, alcuni modelli Galaxy si bloccherebbero durante la configurazione iniziale, impedendo di completare la procedura e utilizzare il dispositivo.