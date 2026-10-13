Dopo l'aggiornamento a One UI 9, diversi utenti segnalano problemi con i propri Galaxy

Diversi utenti Galaxy stanno riscontrando alcuni problemi con i propri smartphone, in particolare dopo aver installato One UI 9. È bene specificare che le segnalazioni sono ancora limitate e la reale portata del problema non è chiara. Vi invitiamo quindi, come sempre, a farci sapere nei commenti se avete riscontrato anomalie particolari. Stando alle informazioni riportate, alcuni modelli Galaxy si bloccherebbero durante la configurazione iniziale, impedendo di completare la procedura e utilizzare il dispositivo.
Galaxy bloccati dopo l’aggiornamento
Secondo quanto riportato su Reddit da alcuni utenti, i dispositivi Galaxy in questione resterebbero bloccati durante la procedura di benvenuto post-aggiornamento. In sostanza, dopo aver scaricato l'aggiornamento a One UI 9, viene visualizzata una schermata con errore XML e dicitura "Accesso negato". Di conseguenza, gli utenti non riescono a raggiungere la schermata iniziale, ritrovandosi praticamente impossibilitati a utilizzare il dispositivo. Di seguito vi mostriamo un'immagine condivisa su X:
Per ora sono diversi gli smartphone coinvolti, tra cui i Galaxy S24, S25 e S26, nonché i pieghevoli. Non è ancora chiara la causa di questa anomalia, ma l'informatore Fahad Ali Javed sostiene che possa trattarsi di un problema legato al server, più precisamente a una modifica apportata da Samsung per limitare fughe di informazioni sul firmware. Per il momento, tuttavia, Samsung non ha fornito informazioni in merito.
Possibili soluzioni
In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, è possibile provare alcune soluzioni temporanee. La prima consiste nel forzare il riavvio dello smartphone, tenendo premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione. In alternativa, alcuni suggeriscono di disattivare il Wi-Fi o i dati mobili e riavviare normalmente rimanendo offline.
Altri consigliano di disconnettersi prima di completare la configurazione post-aggiornamento, così da prevenire eventuali problemi. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Nel frattempo, Samsung potrebbe ridurre la produzione di smartphone, in quanto i profitti non sarebbero sufficienti.