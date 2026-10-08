Samsung potrebbe ridurre la produzione di smartphone: i profitti non sono sufficienti

La crisi delle RAM e l'impennata dei prezzi delle memorie continuano a pesare su diversi settori. Diverse aziende hanno dovuto cambiare strategia per far fronte alle conseguenze e, a quanto pare, Samsung potrebbe prepararsi a ridurre in modo significativo la produzione di smartphone nel quarto trimestre di quest'anno. Per ora si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere quindi con la dovuta cautela.

Cambio di strategia

A riportare le informazioni è la testata coreana Money Today, secondo cui la divisione MX (Mobile Experience) di Samsung avrebbe chiesto ai fornitori di ridurre i volumi di produzione del 20-30%. La causa principale sarebbe l'aumento dei prezzi delle memorie, che avrebbe ridotto sensibilmente i margini di profitto, spingendo Samsung a evitare la produzione di smartphone che potrebbero rivelarsi poco redditizi, se non addirittura in perdita.

In realtà, verso la fine dell'anno è normale aspettarsi un calo della produzione da parte di Samsung, dato che molti utenti preferiscono attendere i nuovi modelli di punta, solitamente presentati tra gennaio e febbraio. La riduzione pianificata da Samsung, però, sarebbe questa volta particolarmente significativa.

Galaxy S26

Secondo il rapporto, l'azienda potrebbe passare da una previsione di circa 270 milioni di smartphone prodotti nel corso dell'anno a circa 200 milioni, tenendo conto dei tagli previsti. Secondo una fonte anonima citata nel rapporto, la strategia di Samsung sarebbe volta a proteggere la redditività complessiva, dal momento che gli smartphone starebbero generando "profitti minimi o nulli" a causa dell'aumento dei costi delle memorie e dei semiconduttori.