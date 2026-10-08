Avengers: Doomsday, Joe Russo spiega perché Doctor Doom è molto difficile da battere

Attenzione , perché di seguito daremo qualche anticipazione su Avengers: Doomsday. Sono le parole del regista, ma se non volete sapere niente prima della visione, vi consigliamo di andare altrove, dopo aver chiuso questa pagina.

In vista dell'uscita di Avengers: Doomsday nei cinema, il regista Joe Russo ha spiegato perché Doctor Doom , il cattivo principale, rappresenti un avversario tanto temibile per gli eroi del Marvel Cinematic Universe . Se lo conoscete dai fumetti lo saprete già, ma chi vive i supereroi solo sul grande schermo potrebbe essere incuriosito di saperlo.

Il segreto di Doom

Il film vedrà schierarsi insieme molti dei personaggi più noti della saga contro il super cattivo, ma finora il pubblico ha avuto poche occasioni di conoscerlo davvero: a parte qualche rimando nelle scene post-credit, del personaggio si è visto poco, e non è semplice capire da dove nasca la sua pericolosità.

A fare chiarezza è stato lo stesso Russo, in un'intervista a Fandango. "La magia di Doom è antica", ha spiegato il regista. "È un personaggio molto potente, come si può vedere nel trailer, ed è un genio. Studia i suoi nemici. Li comprende, ed è anche uno che pianifica con cura. Non è uno di quelli che agisce d'impulso".

Russo ha poi proseguito: "Con lui tutto è meticoloso, e sa che, se deve scendere in campo contro qualcuno, deve avere un vantaggio tattico o di potere su quella persona. Per questo è molto difficile da battere".

Nel ruolo del super cattivo tornerà nel Marvel Cinematic Universe l'ex Iron Man Robert Downey Jr., di cui finora sono stati mostrati solo pochi frammenti. L'attore indosserà una maschera e adotterà un nuovo accento, ma sembra che il personaggio avrà un qualche legame con Tony Stark. I fratelli Russo non si sbilanciano su questo punto, anche se hanno anticipato che la connessione verrà svelata e spiegata nel corso del film.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema europei il 16 dicembre e in quelli statunitensi il 18 dicembre.