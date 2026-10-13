Un capolavoro GDR a prezzo stracciato: Disco Elysium - The Final Cut per PC in sconto su Instant Gaming

Se cercate uno dei giochi di ruolo più acclamati degli ultimi anni, Disco Elysium: The Final Cut è in forte sconto su Instant Gaming . Il negozio di key mostra un taglio dell'89% rispetto ai canonici 38 euro di listino, per una cifra netta di 4,21 euro. Con l'aggiunta dell'IVA al 22% prevista in Italia per le chiavi digitali, la spesa al pagamento ammonta a 5,14 euro. Confrontando il totale tassato con il prezzo originale, lo sconto effettivo si attesta attorno all'86%, con un risparmio reale di 32,86 euro. Trovate il box o il link qui per approfittare dell'offerta .

Dialoghi, introspezione e novità dell'edizione The Final Cut

Nei panni di un detective con una forte amnesia dopo una notte di eccessi, dovrete indagare sul ritrovamento di un cadavere impiccato nel distretto degradato di Martinaise. Il titolo si distingue per l'assenza totale del combattimento tradizionale: ogni confronto, deduzione o azione fisica si risolve attraverso complessi alberi di dialogo e prove di abilità legate al lancio dei dadi. La vostra psiche è divisa in ventiquattro tratti differenti che intervengono continuamente nei pensieri del protagonista, spingendovi a scegliere che tipo di poliziotto e di essere umano diventare.

L'edizione The Final Cut rifinisce l'opera originale introducendo il doppiaggio integrale in lingua inglese per ogni singola linea di testo, nuove missioni dedicate alle visioni politiche del personaggio e animazioni riviste. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente sulla libreria di Steam, garantendo la compatibilità sia per gli utenti PC Windows sia su Mac.