Fuga dall'orrore a prezzo stracciato: Outlast per PC e Mac in offerta su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza horror capace di togliere il fiato, Outlast è protagonista di un netto ribasso su Instant Gaming. Lo store presenta un taglio del 71% rispetto ai 15 euro del listino, fissando la cifra netta a 4,29 euro. Trattandosi di un bene digitale, il calcolo della spesa per gli acquirenti italiani richiede l'aggiunta dell'IVA al 22%. Il prezzo al momento del saldo equivale quindi a 5,23 euro. Confrontando il totale effettivo con il prezzo di partenza, lo sconto si attesta intorno al 65%, garantendo un risparmio di 9,77 euro. Vi segnaliamo che attualmente il titolo è scontato anche su Steam con un taglio del 50%, ma la proposta del negozio di key si conferma comunque più vantaggiosa. Trovate il link qui o il box sopra per riscattare l'offerta.
Telecamera, buio e tensione: il gameplay di Outlast
Nei panni del giornalista investigativo Miles Upshur raggiungerete l'ospedale psichiatrico di Mount Massive, tra le remote montagne del Colorado, per indagare su strani esperimenti clandestini. La struttura di gioco si basa sulla totale vulnerabilità del protagonista: non esistono armi né modi per contrattaccare le creature che infestano i corridoi. Per sopravvivere dovrete correre a perdifiato, scavalcare ostacoli e nascondervi rapidamente dentro gli armadietti o sotto i letti.
L'unico strumento a vostra disposizione è una videocamera dotata di visione notturna. L'esplorazione al buio consuma rapidamente l'energia del dispositivo, costringendovi a perlustrare ogni stanza alla costante ricerca di batterie di ricambio per non restare al buio. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente sulla vostra libreria Steam, con supporto garantito sia per i computer Windows sia per i sistemi Mac.