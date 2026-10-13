Il capo di PlayStation all'epoca PS3 semplicemente ignorava i vertici di Sony e faceva ciò che voleva

Nel corso di una conversazione con Takaya Awata (CEO di Toridoll Holdings) pubblicata dalla testata Nikkei Xtrend e tradotta da Game Observer, l'ex presidente di Sony Computer Entertainment alla guida della divisione dal 2007 al 2012 ha raccontato con trasparenza e ironia come gestiva le direttive dei massimi vertici di Sony durante la complessa era PlayStation 3 .

"Ciò che dice il quartier generale è irrilevante": la filosofia di Hirai

Di fronte alle indicazioni che piovevano dai piani alti della compagnia madre, Hirai preferiva anteporre l'identità e le necessità del marchio videoludico: "Quando ero presidente di Sony Computer Entertainment e gestivo il business delle console da salotto PlayStation, ogni volta che Howard [Stringer] e gli altri dirigenti mi dicevano di fare questo o quello, andavo per la mia strada dicendo: 'Ciò che dice la sede centrale è irrilevante. Noi siamo PlayStation'."

Howard Stringer

Un atteggiamento anticonformista che si inserisce perfettamente nel DNA del brand: già negli anni '90, infatti, fu Ken Kutaragi a remare controcorrente rispetto allo scetticismo del consiglio d'amministrazione di Sony pur di portare al debutto la primissima PlayStation.

Nonostante una partenza in salita, la fermezza di Hirai e il supporto della linea software premiarono la piattaforma: PS3 ha chiuso il proprio ciclo vitale con oltre 87 milioni di unità vendute, riuscendo a spuntarla nel lungo periodo sulla rivale diretta Xbox 360. A trainare la svolta furono produzioni esclusive di primissimo piano come la trilogia di Uncharted, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, la serie Ratchet & Clank e il catalogo di progetti indie sul nascente PlayStation Store.