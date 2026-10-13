iPhone Duo convince ancor prima dell'uscita: gli ordini aumentano del 30%

Il primo pieghevole di Apple, l' iPhone Duo , non è ancora uscito ufficialmente, ma la curiosità attorno al dispositivo sarebbe già bastata ad attirare una buona fetta di utenti, almeno stando agli ultimi report. Ricordiamo infatti che il debutto è previsto per il 23 ottobre, ma Apple avrebbe già aumentato gli ordini per il 2026 a fronte di una domanda superiore alle aspettative. Come sempre, si tratta sicuramente di informazioni da prendere con la dovuta cautela.

Un debutto promettente?

A riportare le informazioni è il quotidiano finanziario Securities Times, con un report che indica un aumento del 30% degli ordini di iPhone Duo per il 2026. Apple avrebbe quindi già informato i fornitori, nonostante inizialmente si parlasse di problemi legati alla catena di approvvigionamento e di alcune difficoltà produttive. La domanda sarebbe dunque superiore alle aspettative iniziali, un segnale sicuramente positivo per l'azienda.

C'è però un aspetto ancora più interessante: i preordini non sono ancora iniziati e saranno disponibili dal 16 ottobre. Questo permetterà di raccogliere indicazioni più concrete sull'effettivo interesse dei consumatori e di capire meglio quale sarà la domanda per il nuovo dispositivo.

Le prime stime prevedevano una produzione compresa tra i 6 e i 7 milioni di unità entro la fine dell'anno. In base alle nuove informazioni, si potrebbe quindi arrivare a circa 10 milioni di dispositivi. Il quotidiano precisa, però, che si tratta di un semplice obiettivo e che non è affatto scontato riuscire a raggiungerlo. A questo si aggiunge il prezzo, tutt'altro che contenuto: iPhone Duo sarà infatti disponibile a partire da 2.369 euro, una cifra destinata a salire in base al taglio di memoria scelto.