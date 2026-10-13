iPhone Duo convince ancor prima dell'uscita: gli ordini aumentano del 30%

Il primo pieghevole di Apple, l'iPhone Duo, non è ancora uscito ufficialmente, ma la curiosità attorno al dispositivo sarebbe già bastata ad attirare una buona fetta di utenti, almeno stando agli ultimi report. Ricordiamo infatti che il debutto è previsto per il 23 ottobre, ma Apple avrebbe già aumentato gli ordini per il 2026 a fronte di una domanda superiore alle aspettative. Come sempre, si tratta sicuramente di informazioni da prendere con la dovuta cautela.
Un debutto promettente?
A riportare le informazioni è il quotidiano finanziario Securities Times, con un report che indica un aumento del 30% degli ordini di iPhone Duo per il 2026. Apple avrebbe quindi già informato i fornitori, nonostante inizialmente si parlasse di problemi legati alla catena di approvvigionamento e di alcune difficoltà produttive. La domanda sarebbe dunque superiore alle aspettative iniziali, un segnale sicuramente positivo per l'azienda.
C'è però un aspetto ancora più interessante: i preordini non sono ancora iniziati e saranno disponibili dal 16 ottobre. Questo permetterà di raccogliere indicazioni più concrete sull'effettivo interesse dei consumatori e di capire meglio quale sarà la domanda per il nuovo dispositivo.
Le prime stime prevedevano una produzione compresa tra i 6 e i 7 milioni di unità entro la fine dell'anno. In base alle nuove informazioni, si potrebbe quindi arrivare a circa 10 milioni di dispositivi. Il quotidiano precisa, però, che si tratta di un semplice obiettivo e che non è affatto scontato riuscire a raggiungerlo. A questo si aggiunge il prezzo, tutt'altro che contenuto: iPhone Duo sarà infatti disponibile a partire da 2.369 euro, una cifra destinata a salire in base al taglio di memoria scelto.
Ordini aumentati anche per gli iPhone 18 Pro
Oltre al pieghevole, il quotidiano sostiene che Apple avrebbe aumentato del 10-15% anche gli ordini di iPhone 18 Pro Max, riducendo invece quelli della variante Pro. Il modello più grande potrebbe risultare più allettante per una parte degli acquirenti grazie alla maggiore autonomia, che raggiunge le 43 ore di riproduzione video contro le 34 ore del Pro, e al display più ampio.
A rendere il Pro Max ancora più interessante contribuirebbe anche la differenza di prezzo relativamente contenuta rispetto al modello più piccolo. In ogni caso, potete scoprire le principali differenze tra iPhone 18 Pro e Pro Max nel nostro articolo.