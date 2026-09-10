iPhone 18 Pro vs 18 Pro Max: cosa cambia davvero tra i due modelli (e quanto costano in Italia)

Apple ha ufficialmente presentato i nuovi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max , affiancandoli al pieghevole iPhone Duo, che chiaramente si distingue per fattore di forma e caratteristiche specifiche. In questo articolo abbiamo voluto fornirvi un pratico riepilogo delle principali differenze tra i tre modelli , affinché possiate farvi un'idea più chiara. Abbiamo inoltre messo a confronto i nuovi modelli con i rispettivi predecessori, dando uno sguardo anche ai prezzi, che purtroppo sono aumentati.

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max

Entrambi i modelli sono dotati di design unibody in alluminio, con parte frontale in Ceramic Shield 2 e parte posteriore in Ceramic Shield. Anche la capacità di archiviazione è la stessa, con le opzioni disponibili da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB in base alle proprie preferenze. Cambiano invece le dimensioni e il peso: il 18 Pro ha un'altezza di 150 mm, una larghezza di 71,9 mm e uno spessore di 8,75 per un peso di 211 g. Il Pro Max è più grande: 163,4 mm, 78 mm e 8,75 mm, per un peso complessivo di 249 g.

Anche il display è diverso in termini di diagonale: 6,3" per il modello 18 Pro e 6,9" per il Pro Max, il primo con risoluzione 2622×1206 pixel a 460 ppi e il secondo 2868×1320 pixel a 460 ppi. Entrambi adottano un display Super Retina XDR OLED all-screen. L'iPhone 18 Pro offre fino a 34 ore di riproduzione video, mentre l'iPhone 18 Pro Max raggiunge ben 43 ore, garantendo un'autonomia superiore rispetto alla generazione precedente.

Per il resto, entrambi i modelli sono alimentati dal nuovo chip A20 Pro con CPU 6-core con 2 super core fino al 20% più veloci e GPU a 7 core, più veloce del 40% rispetto al chip precedente.