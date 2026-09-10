iPhone 18 Pro vs 18 Pro Max: cosa cambia davvero tra i due modelli (e quanto costano in Italia)

Apple ha ufficialmente presentato i nuovi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, affiancandoli al pieghevole iPhone Duo, che chiaramente si distingue per fattore di forma e caratteristiche specifiche. In questo articolo abbiamo voluto fornirvi un pratico riepilogo delle principali differenze tra i tre modelli, affinché possiate farvi un'idea più chiara. Abbiamo inoltre messo a confronto i nuovi modelli con i rispettivi predecessori, dando uno sguardo anche ai prezzi, che purtroppo sono aumentati.
iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
Entrambi i modelli sono dotati di design unibody in alluminio, con parte frontale in Ceramic Shield 2 e parte posteriore in Ceramic Shield. Anche la capacità di archiviazione è la stessa, con le opzioni disponibili da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB in base alle proprie preferenze. Cambiano invece le dimensioni e il peso: il 18 Pro ha un'altezza di 150 mm, una larghezza di 71,9 mm e uno spessore di 8,75 per un peso di 211 g. Il Pro Max è più grande: 163,4 mm, 78 mm e 8,75 mm, per un peso complessivo di 249 g.
Anche il display è diverso in termini di diagonale: 6,3" per il modello 18 Pro e 6,9" per il Pro Max, il primo con risoluzione 2622×1206 pixel a 460 ppi e il secondo 2868×1320 pixel a 460 ppi. Entrambi adottano un display Super Retina XDR OLED all-screen. L'iPhone 18 Pro offre fino a 34 ore di riproduzione video, mentre l'iPhone 18 Pro Max raggiunge ben 43 ore, garantendo un'autonomia superiore rispetto alla generazione precedente.
Per il resto, entrambi i modelli sono alimentati dal nuovo chip A20 Pro con CPU 6-core con 2 super core fino al 20% più veloci e GPU a 7 core, più veloce del 40% rispetto al chip precedente.
iPhone 18 Pro e Pro Max vs iPhone 17 Pro e Pro Max: cosa cambia?
Il design è praticamente lo stesso, ad eccezione dei colori, che presentano nuove variazioni: nero, rosso Burgundy, celeste ghiacciaio e argento. Come anticipato, tra le novità principali troviamo il SoC Apple realizzato su nodo produttivo da 2 nm, oltre a una nuova NPU con coprocessore IA che arriva a 32 core e offre il doppio della potenza della versione precedente nell'elaborazione. Si passa quindi dall'A19 Pro all'A20 Pro, con prestazioni grafiche fino al 40% superiori, una maggiore banda di memoria e una capacità di elaborazione IA più elevata, a vantaggio di gaming, rendering, elaborazione fotografica e tutte quelle attività che richiedono una notevole potenza di calcolo.
Anche la vapor chamber è stata migliorata, con un sistema di dissipazione del calore più efficiente che consente di gestire meglio le temperature durante le attività più impegnative. Un'altra novità riguarda la Dynamic Island, che su iPhone 18 Pro e Pro Max presenta dimensioni più contenute, come già anticipato da numerose indiscrezioni circolate nei mesi scorsi.
Importanti novità interessano anche il comparto fotografico, che accoglie per la prima volta l'apertura variabile. Si tratta di un sistema meccanico con lamelle che si aprono e chiudono per ottenere scatti ancora più personalizzati e precisi, con quattro valori selezionabili: f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0. Questa funzione è particolarmente interessante per chi ha esigenze più specifiche, poiché permette di intervenire sulla quantità di luce che raggiunge il sensore. Ricordiamo che il 17 Pro adotta un sensore principale da 48 MP con apertura f/1.78 fissa.
Per il resto, il comparto fotografico non presenta cambiamenti particolarmente significativi: restano infatti l'ultra-grandangolare da 48 MP e il teleobiettivo da 48 MP. I più esigenti potrebbero notare miglioramenti anche in termini di video. iPhone 17 Pro supportava la registrazione in 4K Dolby Vision fino a 120 fps, ProRes RAW 4K120 esterno, Apple Log 2 e Genlock. Il nuovo modello continua a offrire queste caratteristiche, aggiungendo inoltre la modalità Cinema fino a 4K60, diversi miglioramenti nella gestione della messa a fuoco e alcune funzioni pensate principalmente per chi realizza contenuti.
Il peso di iPhone 18 Pro cambia leggermente rispetto al predecessore, passando da 204 a 211 g. L'iPhone 18 Pro Max, invece, offre una resistenza all'acqua ancora maggiore, con una profondità massima di 6 metri per un massimo di 30 minuti. In termini di autonomia, l'iPhone 17 Pro offre fino a 31 ore di riproduzione video, mentre iPhone 18 Pro arriva fino a 34 ore, con un incremento di circa il 10%. L'iPhone 17 Pro Max raggiunge invece 37 ore, mentre il 18 Pro Max arriva a ben 43 ore. Anche la ricarica cablata è stata migliorata: il 17 Pro raggiunge il 50% in circa 20 minuti con un alimentatore da 40 W, mentre il 18 Pro richiede appena 15 minuti utilizzando un alimentatore da 60 W o superiore.
Nel complesso, quindi, non ci troviamo di fronte a una rivoluzione rispetto alla generazione precedente, ma a un aggiornamento che introduce diversi miglioramenti mirati, soprattutto sul fronte delle prestazioni, della gestione termica, della fotografia, dell'autonomia e della ricarica.
Confronto tra iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e iPhone Duo
Il pieghevole di Apple meriterebbe una sezione a sé stante, considerando il suo particolare fattore di forma e le caratteristiche che lo distinguono dagli altri due modelli. Abbiamo però deciso di includerlo ugualmente nella tabella, così da permettervi di confrontare più facilmente le principali specifiche dei tre dispositivi presentati di recente:
Quanto costano i nuovi iPhone 18 Pro
I due nuovi modelli arrivano sul mercato italiano con un aumento di 150 € rispetto ai prezzi di lancio della generazione precedente. Prendendo come riferimento le configurazioni da 256 GB, iPhone 17 Pro partiva da 1.339 €, mentre il nuovo iPhone 18 Pro arriva a 1.489 €, con un aumento di 150 €. Lo stesso rincaro si applica al modello Pro Max: iPhone 17 Pro Max aveva un prezzo di partenza di 1.489 €, mentre iPhone 18 Pro Max parte da 1.639 €. Aggiorneremo l'articolo con i prezzi di tutte le configurazioni disponibili.
Gli aumenti non riguardano soltanto i nuovi modelli Pro. Anche iPhone 17 ha infatti subito un incremento di prezzo, passando dai 979 € del prezzo di lancio agli attuali 1.129 €. Rimane invece invariato il prezzo di iPhone 17e, ancora disponibile a 729 € nella configurazione da 256 GB.