Duelli d'inchiostro medievali a meno di 2€: Inkulinati per PC e Mac in sconto su Instant Gaming

Inkulinati vi catapulta nelle bizzarre battaglie a turni disegnate sui margini dei manoscritti medievali con una promozione davvero spinta. Il titolo viene proposto da Instant Gaming con un taglio del 94% sul costo netto, per un prezzo di 1,49 € IVA esclusa e di 1,82 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino originale di 25,00 €, l'acquisto garantisce un risparmio effettivo di 23,18 €. La cifra supera anche la promozione attualmente attiva su Steam che lo vede scontato del 70% a 7,49 €. Potete cliccare sul collegamento presente nel box promozionale in alto per riscattare il codice e inserire subito la licenza nella vostra libreria.

Disegni medievali, creature bizzarre e compatibilità Steam

Sviluppato dallo studio Yaza Games e pubblicato da Daedalic Entertainment, Inkulinati si presenta come uno strategico a turni incentrato sulle illustrazioni dei codici miniati del Medioevo. Nei panni di un maestro dell'Inchiostro Vivente, guiderete sui fogli di pergamena un esercito di creature surreali, dalle lepri armate di lancia fino ai cani guerrieri e alle lumache divoratrici.

Il gameplay richiede di pianificare con cura ogni mossa, posizionando le truppe per spingere le unità nemiche fuori dalla pagina o abbattere i Maestri avversari attraverso l'uso di abilità speciali e ostacoli ambientali. L'acquisto completato sul negozio di key fornisce un codice digitale riscattabile direttamente sul vostro account Steam, pienamente compatibile sia con i sistemi Windows sia con i dispositivi macOS.