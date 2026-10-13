Sony ha annunciato una nuova PS5 nera "Midnight Black", ma non per l'Italia al momento

Gli utenti PlayStation giapponesi sembrano avere tutte le fortune: oltre a potersi godere un modello di console a prezzo ridotto, sono anche gli unici a poter acquistare la nuova PS5 nera modello "Midnight Black", almeno per il momento, visto che la nuova variante per ora è prevista arrivare solo nel Sol Levante.

Si tratta di un modello alquanto elegante, oltretutto applicato alla versione Slim Digital, che è forse la PS5 esteticamente più apprezzabile vista finora, pur mantenendo il suo caratteristico stile estetico che può generare qualche perplessità.

La PS5 Digital Edition Midnight Black ha dunque la data di uscita fissata per il 19 novembre in Giappone e per ora è prevista solo in tale mercato, anche perché rientra in quella specifica versione della console bloccata sul linguaggio giapponese e studiata specificamente per cercare di espandere il pubblico in patria.