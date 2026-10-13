Sony ha annunciato una nuova PS5 nera "Midnight Black", ma non per l'Italia al momento

Gli utenti PlayStation giapponesi sembrano avere tutte le fortune: oltre a potersi godere un modello di console a prezzo ridotto, sono anche gli unici a poter acquistare la nuova PS5 nera modello "Midnight Black", almeno per il momento, visto che la nuova variante per ora è prevista arrivare solo nel Sol Levante.
Si tratta di un modello alquanto elegante, oltretutto applicato alla versione Slim Digital, che è forse la PS5 esteticamente più apprezzabile vista finora, pur mantenendo il suo caratteristico stile estetico che può generare qualche perplessità.
La PS5 Digital Edition Midnight Black ha dunque la data di uscita fissata per il 19 novembre in Giappone e per ora è prevista solo in tale mercato, anche perché rientra in quella specifica versione della console bloccata sul linguaggio giapponese e studiata specificamente per cercare di espandere il pubblico in patria.
Bella e a prezzo ridotto
Si tratta di una PlayStation 5 in versione Slim ma caratterizzata da un'elegante colorazione nera opaca, che effettivamente funziona nello snellire un po' la linea alquanto peculiare della macchina, che risulta più piacevole alla vista con tanto di controller coordinato.
Il prezzo può risultare facilmente commovente per gli utenti occidentali abituati ormai agli aumenti e alla crisi delle memorie: PS5 Digital Edition Midnight Black viene venduta a 55.000 yen, ovvero poco più di 300 euro, una cifra che non si vede più da parecchi anni da queste parti, almeno per quanto riguarda i prezzi ufficiali.
Il motivo sta proprio nella strategia alla base del modello di PS5 esclusivamente giapponese: l'idea di Sony era di creare una variante a basso prezzo dedicata esclusivamente al pubblico giapponese, per cercare di contrastare la medesima idea presa in precedenza da Nintendo per la versione di Switch economica e anch'essa bloccata sulla lingua giapponese.
A dire il vero il risultato non sembra essere stato quello sperato da PlayStation: Nintendo Switch e Switch 2 continuano a dominare incontrastate il mercato interno giapponese, ma se non altro gli utenti nipponici possono godersi una versione di PS5 a prezzo ribassato, almeno loro.
Da notare il fatto che Sony lancerà anche un lettore disco stand-alone sempre in versione Midnight Black, in modo da offrire l'accessorio a tema coordinato con l'elegante colorazione nera, dunque anche coloro che vogliono sfruttare ancora i supporti fisici possono essere interessati a questo modello.