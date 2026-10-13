Meta presenta Muse Wonder, il nuovo modello IA che strizza l’occhio a ChatGPT e Gemini

Dopo aver annunciato l'assistente IA Muse, Meta ha presentato Muse Wonder e Wonder Full, due nuovi modelli IA pensati per agenti personali e professionali. L'obiettivo è quello di aiutare gli utenti con un sistema in grado di gestire qualsiasi attività, anche quelle più complesse che riguardano il settore finanziario o sanitario.
Non è una vera e propria novità, dato che OpenAI ha recentemente presentato Dots e Google ha annunciato il prossimo a Gemini 4 Argon. Con Muse Wonder e Wonder Full, Meta punta quindi a rafforzare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale e a tenere il passo con i principali concorrenti.
Cos’è Muse Wonder e quali sono le sue funzionalità
Prima di tutto, è necessario fare un passo indietro spiegandovi cos'è Muse. Si tratta di un agente IA progettato per semplificare le attività quotidiane, svolgendole al posto dell'utente direttamente sul suo dispositivo. Chiaramente prima di continuare con alcuni compiti è necessaria l'approvazione, ad esempio prima di inviare un messaggio. Le sue funzionalità sono molteplici: può, ad esempio, collegarsi perfino con i conti bancari per tenere traccia delle spese o per suggerire di disdire abbonamenti inutilizzati.
I due nuovi modelli sono Muse Wonder e Muse Wonder Full, ovvero due sistemi all'avanguardia realizzati per agenti personali e professionali. Sono quindi in grado di eseguire diverse attività, dallo sviluppo di software fino all'analisi di informazioni finanziarie o sanitarie. In particolare, Active Memory permette al modello di ricordare informazioni utili da una conversazione all'altra, mentre Active Focus lo aiuta ad adottare approcci alternativi di fronte a compiti complessi e a verificare la situazione prima di procedere con azioni importanti.
Disponibilità
Muse Wonder è già disponibile tramite le API di Meta e Muse Code. Wonder Full è invece disponibile per gli abbonati a Muse Code. Si tratta quindi di modelli pensati soprattutto per sviluppatori e utenti con esigenze più specifiche, che vogliono integrare le capacità dell'intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro e automatizzare attività complesse attraverso strumenti dedicati.
Non sono quindi soluzioni destinate necessariamente a tutti, ma strumenti che puntano a offrire maggiori possibilità a chi lavora con il codice e con lo sviluppo di agenti IA. Nel frattempo, anche i nuovi Dots di OpenAI sono progettati per lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegarsi alle app e svolgere compiti autonomamente in background.