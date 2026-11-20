Il progetto del primo smartphone di OpenAI continua a procedere: secondo le ultime indiscrezioni, sarà Foxconn a occuparsi dell'assemblaggio del dispositivo, con un debutto atteso tra il 2027 e il 2028.

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sull'intenzione di OpenAI di realizzare il suo primo smartphone basato sull'intelligenza artificiale. Ebbene, nuove informazioni sembrano confermare che il progetto stia procedendo, facendo emergere anche alcuni nomi importanti della catena di fornitura di Apple. In particolare, sarebbe Foxconn, storico partner di Apple per l'assemblaggio degli iPhone, ad occuparsi della produzione del dispositivo.

Verso la produzione del dispositivo Le informazioni arrivano dalla testata cinese Securities Times. Più nello specifico, FIH Mobile, società controllata da Foxconn, avrebbe ottenuto un ordine per occuparsi dell'assemblaggio dello smartphone. Secondo quanto riportato da Cailian Press, invece, il debutto del dispositivo sarebbe previsto tra il 2027 e il 2028. Inizialmente, l'analista Ming-Chi Kuo aveva indicato Luxshare Precision come partner esclusivo per la produzione. A quanto pare, tuttavia, l'azienda sarebbe ancora coinvolta nel progetto, occupandosi della fornitura di alcuni componenti. OpenAI sta lavorando al suo primo smartphone basato sull'IA Nella catena di approvvigionamento figurerebbero inoltre altri nomi già noti nel settore Apple, tra cui AAC Technologies e Lingyi iTech. L'obiettivo di OpenAI sarebbe quello di realizzare uno smartphone capace di offrire un'esperienza completa, con l'intelligenza artificiale al centro dell'interazione con il dispositivo. Al momento, purtroppo, non sono emersi ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sulle funzionalità previste. Non resta quindi che attendere nuove informazioni per saperne di più.