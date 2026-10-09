Samsung Galaxy S27: ecco quanto potrebbero costare i nuovi smartphone

Continuano ad emergere indiscrezioni sui prossimi Galaxy S27 di Samsung. Stavolta sono trapelati i possibili prezzi, nonché alcuni dettagli legati ai display. Tuttavia, vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che potremmo aspettarci delle variazioni.
Prezzi e display
Le informazioni sono state condivise dal leaker @phonefuturist, che ha rivelato i diversi miglioramenti apportati al display nonché i prezzi previsti in alcuni mercati. Come anticipato, però, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dato che le cifre potrebbero variare. Secondo quanto riportato, il Galaxy S27 e l'S27+ utilizzeranno il pannello OLED M14+, mentre le varianti S27 Pro e Ultra utilizzeranno invece il più recente M16, con conseguenti miglioramenti in termini di luminosità, efficienza energetica e qualità delle immagini.
Lo stesso discorso dovrebbe valere per il processore: lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 dovrebbe alimentare il Galaxy S27 in alcuni mercati, mentre i modelli Pro e Ultra accoglieranno il nuovo chip ancora più potente, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Da segnalare anche la possibile presenza del chip Exynos 2700, che secondo le indiscrezioni potrebbe equipaggiare i Galaxy S27 destinati al mercato europeo, fatta eccezione per il modello Ultra.
Passiamo ai prezzi: secondo le indiscrezioni, il Galaxy S27 potrebbe arrivare sul mercato a 899 dollari, mentre il Galaxy S27+ dovrebbe costare 1.099 dollari. Entrambe le cifre corrisponderebbero ai prezzi iniziali dei Galaxy S26 e S26+, prima dei successivi rincari. Per questo motivo, non si possono escludere ulteriori aumenti anche per la prossima generazione. Il Galaxy S27 Pro dovrebbe invece costare 1.299 dollari, mentre per il Galaxy S27 Ultra si parla di 1.399 dollari.
Possibili prezzi reali
Come anticipato, di recente si è parlato di possibili rincari a causa della crisi delle RAM. In particolare, gli aumenti potrebbero essere ancora più marcati per le versioni con una maggiore capacità di memoria. Per questo motivo, i prezzi trapelati potrebbero non rispecchiare quelli definitivi al debutto. Ricordiamo che il modello base, nella configurazione da 12 GB + 256 GB costa attualmente 1.029 €, mentre il Galaxy S26 Ultra, nello stesso taglio di memoria, costa ben 1.499 €.
Realisticamente, il Galaxy S27 potrebbe avere un prezzo compreso tra 1.049 e 1.099 euro, mentre il Galaxy S27+ potrebbe costare tra 1.299 e 1.399 euro. Per il modello Pro, invece, ci aspettiamo una cifra compresa tra 1.499 e 1.599 euro, mentre la variante Ultra potrebbe arrivare a costare tra 1.599 e 1.699 euro. Si tratta ovviamente di stime indicative. Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli, in attesa della presentazione ufficiale prevista per l'inizio del 2027.