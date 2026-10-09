Samsung Galaxy S27: ecco quanto potrebbero costare i nuovi smartphone

Prezzi e display

Le informazioni sono state condivise dal leaker @phonefuturist, che ha rivelato i diversi miglioramenti apportati al display nonché i prezzi previsti in alcuni mercati. Come anticipato, però, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dato che le cifre potrebbero variare. Secondo quanto riportato, il Galaxy S27 e l'S27+ utilizzeranno il pannello OLED M14+, mentre le varianti S27 Pro e Ultra utilizzeranno invece il più recente M16, con conseguenti miglioramenti in termini di luminosità, efficienza energetica e qualità delle immagini.

Lo stesso discorso dovrebbe valere per il processore: lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 dovrebbe alimentare il Galaxy S27 in alcuni mercati, mentre i modelli Pro e Ultra accoglieranno il nuovo chip ancora più potente, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Da segnalare anche la possibile presenza del chip Exynos 2700, che secondo le indiscrezioni potrebbe equipaggiare i Galaxy S27 destinati al mercato europeo, fatta eccezione per il modello Ultra.

Prezzi dei Galaxy S27

Passiamo ai prezzi: secondo le indiscrezioni, il Galaxy S27 potrebbe arrivare sul mercato a 899 dollari, mentre il Galaxy S27+ dovrebbe costare 1.099 dollari. Entrambe le cifre corrisponderebbero ai prezzi iniziali dei Galaxy S26 e S26+, prima dei successivi rincari. Per questo motivo, non si possono escludere ulteriori aumenti anche per la prossima generazione. Il Galaxy S27 Pro dovrebbe invece costare 1.299 dollari, mentre per il Galaxy S27 Ultra si parla di 1.399 dollari.