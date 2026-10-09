Pokémon regalerà una carta speciale di Pikachu ai visitatori di Lucca Comics & Games 2026

L'account ufficiale di Pokémon ha annunciato un'iniziativa molto interessante per gli appassionati: la compagnia regalerà una carta di Pikachu speciale a tutti i visitatori di Lucca Comics & Games 2026, presso il suo stand ufficiale e in altri punti di interesse. Anche quest'anno, The Pokémon Company sarà ben presente all'interno della grande fiera di Lucca dedicata a fumetti e gioco con un suo spazio specifico dove presentare novità, trovare pacchetti, gadget e merchandise e soprattutto giocare, oltre ad avere la possibilità di conoscere varie celebrità nell'ambito dei Pokémon. Potete trovare lo stand Pokémon all'interno della palestra Bacchettoni, e quest'anno ci sarà anche un regalo per tutti coloro che arriveranno all'interno di questa sezione: una carta esclusiva.

Un Pikachu da collezione dedicato a Lucca60 Come potete vedere nell'immagine che correda il messaggio Instagram dell'account ufficiale di Pokémon, tutti coloro che entreranno allo stand della palestra Bacchettoni a Lucca Comics & Games, in possesso di biglietto di ingresso alla fiera (e braccialetto) potranno ricevere un regalo davvero particolare.

Si tratta di una carta Pokémon di Pikachu personalizzata a tema Lucca60, ovvero l'edizione 2026 di Lucca Comics & Games che si caratterizza per essere quella del 60° anniversario dell'evento.

Una carta da collezione Al di là della voglia che può generare una carta Pokémon gratuita customizzata, c'è anche da considerare il fatto che possa diventare un oggetto da collezione particolarmente ambito, considerando le dinamiche che si creano spesso intorno alle carte esclusive, legate a eventi particolari e non regolarmente in commercio. Lucca Comics and Games 2026 annuncia le mostre a Palazzo Guinigi e oltre, a tema Legacy Potrebbe esserci dunque un motivo in più fondamentale per presentarsi presso lo stand Pokémon a Lucca Comics & Games 2026, oltre a tutto quello che possiamo trovare all'interno della palestra Bacchettoni. Tra le altre cose, dentro la strutture avremo modo di incontrare Sirfetch'd e Pichu, i protagonisti di Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu, la nuova serie animata, potremo imparare a giocare al GCC e ai videogiochi Pokémon nel Play Lab, scoprire come unirci a una Lega Pokémon di zona e tanto altro ancora, oltre a ricevere la suddetta carta in regalo, una per ogni possessore di biglietto d'ingresso a Lucca Comics & Games 2026.