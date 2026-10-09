Il notebook da gaming MSI Cyborg 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il notebook da gaming MSI Cyborg 15 (C2WFO-494ITY) a 1.199 € rispetto al prezzo mediano di 1.594,55 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni per un gameplay fluido
Si tratta di un notebook piuttosto leggero, con elementi semitrasparenti sulla scocca che mostrano i componenti interni. Lo schermo da 15,6 pollici Full HD ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e garantisce immagini fluide e nitide. Troviamo inoltre il processore Intel Core 7 per bilanciare potenza e consumi, insieme alle schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 5060 (architettura Blackwell). A contribuire sono le memorie RAM DDR4 e SSD PCIe Gen4 per caricamenti rapidi e un'esperienza senza interruzioni.
La tastiera presenta una retroilluminazione bianca con tasti WASD trasparenti. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto per giocare ed eseguire diverse attività in modo fluido. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.