0

Il notebook da gaming MSI Cyborg 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook da gaming MSI Cyborg 15 con Intel Core 7 240H e NVIDIA RTX 5060 con uno sconto del 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/10/2026
Notebook da gaming MSI Cyborg 15

Su Amazon è attualmente disponibile il notebook da gaming MSI Cyborg 15 (C2WFO-494ITY) a 1.199 € rispetto al prezzo mediano di 1.594,55 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni per un gameplay fluido

Si tratta di un notebook piuttosto leggero, con elementi semitrasparenti sulla scocca che mostrano i componenti interni. Lo schermo da 15,6 pollici Full HD ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e garantisce immagini fluide e nitide. Troviamo inoltre il processore Intel Core 7 per bilanciare potenza e consumi, insieme alle schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 5060 (architettura Blackwell). A contribuire sono le memorie RAM DDR4 e SSD PCIe Gen4 per caricamenti rapidi e un'esperienza senza interruzioni.

MSI Cyborg 15
MSI Cyborg 15

La tastiera presenta una retroilluminazione bianca con tasti WASD trasparenti. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto per giocare ed eseguire diverse attività in modo fluido. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il notebook da gaming MSI Cyborg 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon