Crimson Desert ha voti utenti più alti delle recensioni dei critici: la CEO europea spiega perché

Lybee Park, CEO della divisione europea di Pearl Abyss, ha espresso la propria visione sul divario emerso tra i giudizi della stampa specializzata e l'accoglienza riservata dai giocatori a Crimson Desert .

Scadenze, quest principale e i dettagli nascosti nell'open world

Nel commentare la discrepanza tra le valutazioni, Park ha premesso di ritenere valide le osservazioni di entrambe le parti, sottolineando tuttavia le limitazioni strutturali a cui i recensori sono sottoposti durante la fase di analisi.

"I critici hanno dovuto provarlo su una build che non corrispondeva esattamente alla versione finale di lancio. Inoltre, avevano tempi limitati e il loro approccio classico quando recensiscono un gioco consiste nel seguire la linea narrativa principale."

"Ma il fascino unico di Crimson Desert è disseminato in tutto il nostro mondo di gioco. Tutti quei piccoli dettagli nascosti e la libertà di esplorazione oltre le normali aspettative sono elementi che la critica non ha avuto la reale opportunità di esplorare ed esperire appieno durante il periodo di recensione."

Secondo la prospettiva del publisher, l'utenza tradizionale, non dovendo rispettare scadenze di pubblicazione, ha potuto allontanarsi dal percorso principale per dedicarsi all'esplorazione e godere appieno dei complessi sistemi in-game, cogliendo quegli aspetti di libertà che caratterizzano l'universo creato da Pearl Abyss.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Crimson Desert.