Questo dock portatile per tutti i modelli Nintendo Switch è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il dock Antank a 30,68 € rispetto al prezzo consigliato di 36,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto compatto e funzionale
Come anticipato, questo dock è compatibile con tutti i modelli tranne Switch Lite, quindi con Nintendo Switch 1, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch 2. Si tratta di un accessorio dal formato compatto, quindi potrai portarlo con te senza alcuna difficoltà, essendo più piccolo e leggero del dock ufficiale. Lato connettività troviamo una porta HDMI 4K@120Hz, una porta di ricarica USB-C da 100W, 2 porte USB-A da 5 Gbps e un pulsante per la selezione della modalità.
Inoltre, sono presenti fori di ventilazione aggiuntivi nei punti di contatto con le prese d'aria della console, garantendo una buona dispersione del calore. Infine, supporta la ricarica rapida PD 100W per un gioco senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.