Il governo australiano ha creato una guida su come chiedere permessi non retribuiti per giocare a GTA 6

Il governo australiano ha pubblicato una guida dedicata ai cittadini che stanno cercando un modo per ottenere qualche giorno libero dal lavoro in vista del lancio di GTA 6. L'iniziativa arriva dal Fair Work Ombudsman, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un vademecum ironico ma accurato su come funzionano le leggi australiane relative ai permessi non retribuiti.

La guida parte da un'ipotesi che, per molti appassionati della serie Rockstar Games, non suona affatto remota: "Facciamo finta che GTA 6 esca domani e tu non abbia più giorni di ferie. Puoi prendere permessi non retribuiti?". Da qui, il post spiega quali situazioni rientrano nei National Employment Standards, ovvero i casi in cui un lavoratore ha diritto a un congedo non retribuito, e quando invece la decisione è lasciata alla discrezione del datore di lavoro. Il quesito fondamentale è semplice: perché ho bisogno di un permesso? Si tratta davvero di un motivo che giustifica l'assenza dal lavoro?