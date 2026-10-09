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Wo Long 2: Wings of Ember per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Wo Long 2: Wings of Ember per PS5, il seguito di Wo Long: Fallen Dynasty con nuove meccaniche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/10/2026
Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
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Su Amazon è attualmente possibile preordinare Wo Long 2: Wings of Ember a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 4 marzo 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il nuovo action di Team Ninja

Come anticipato, si tratta del seguito di Wo Long: Fallen Dynasty. La storia è ambientata in un'epoca in cui la terra è divisa in tre fazioni. Stavolta verranno introdotte diverse novità per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, tra cui campi di battaglia più vasti e interconnessi, una maggiore verticalità della mappa e combattimenti ancora più vari.

Wo Long: Wings of Ember
Wo Long: Wings of Ember

Anche in questo caso troverai meccaniche legate a morale e Spirito, ancora convincenti. Puoi saperne di più leggendo il nostro articolo con le nostre impressioni dopo averlo provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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