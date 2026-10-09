Wo Long 2: Wings of Ember per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

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Il nuovo action di Team Ninja
Come anticipato, si tratta del seguito di Wo Long: Fallen Dynasty. La storia è ambientata in un'epoca in cui la terra è divisa in tre fazioni. Stavolta verranno introdotte diverse novità per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, tra cui campi di battaglia più vasti e interconnessi, una maggiore verticalità della mappa e combattimenti ancora più vari.
Anche in questo caso troverai meccaniche legate a morale e Spirito, ancora convincenti. Puoi saperne di più leggendo il nostro articolo con le nostre impressioni dopo averlo provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.