Effettua il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember direttamente su Amazon, il gioco esce a marzo 2027

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember al costo finale di 79,99€. Il gioco uscirà il 4 marzo 2027. Puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Wo Long 2: Wings of Ember segna il ritorno dell'action RPG dark fantasy ambientato nel turbolento periodo dei Tre Regni, un'epoca storica caratterizzata da conflitti, rivalità e scontri tra fazioni contrapposte.

Sulle terre devastate dalla guerra, una fenice risorge dalle proprie ceneri, simbolo di una nuova avventura che porterà i giocatori ad affrontare minacce sempre più pericolose.