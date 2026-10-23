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Effettua il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember direttamente su Amazon, il gioco esce a marzo 2027

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/10/2026
Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
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Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember al costo finale di 79,99€. Il gioco uscirà il 4 marzo 2027. Puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Wo Long 2: Wings of Ember segna il ritorno dell'action RPG dark fantasy ambientato nel turbolento periodo dei Tre Regni, un'epoca storica caratterizzata da conflitti, rivalità e scontri tra fazioni contrapposte.

Sulle terre devastate dalla guerra, una fenice risorge dalle proprie ceneri, simbolo di una nuova avventura che porterà i giocatori ad affrontare minacce sempre più pericolose.

Ulteriori dettagli sul gioco

In questo scenario, il territorio è diviso in tre fazioni, ciascuna guidata da ideali e ambizioni differenti. Mentre celebri eroi combattono per difendere le proprie convinzioni, un guerriero attraversa sterminati campi di battaglia infestati da demoni mostruosi. Il viaggio si sviluppa in un mondo oscuro e ostile, dove le conseguenze della guerra si intrecciano con la presenza di creature soprannaturali.

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Seguito di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo capitolo punta a riproporre l'azione intensa e le atmosfere dark fantasy che caratterizzano la serie, riportando al centro del gameplay i combattimenti basati sulle arti marziali cinesi. I giocatori dovranno sfruttare le proprie abilità per affrontare gli avversari e superare le sfide che incontreranno lungo il percorso.

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