Effettua il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember direttamente su Amazon, il gioco esce a marzo 2027

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Wo Long 2: Wings of Ember al costo finale di 79,99€. Il gioco uscirà il 4 marzo 2027. Puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Wo Long 2: Wings of Ember segna il ritorno dell'action RPG dark fantasy ambientato nel turbolento periodo dei Tre Regni, un'epoca storica caratterizzata da conflitti, rivalità e scontri tra fazioni contrapposte.
Sulle terre devastate dalla guerra, una fenice risorge dalle proprie ceneri, simbolo di una nuova avventura che porterà i giocatori ad affrontare minacce sempre più pericolose.
Ulteriori dettagli sul gioco
In questo scenario, il territorio è diviso in tre fazioni, ciascuna guidata da ideali e ambizioni differenti. Mentre celebri eroi combattono per difendere le proprie convinzioni, un guerriero attraversa sterminati campi di battaglia infestati da demoni mostruosi. Il viaggio si sviluppa in un mondo oscuro e ostile, dove le conseguenze della guerra si intrecciano con la presenza di creature soprannaturali.
Seguito di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo capitolo punta a riproporre l'azione intensa e le atmosfere dark fantasy che caratterizzano la serie, riportando al centro del gameplay i combattimenti basati sulle arti marziali cinesi. I giocatori dovranno sfruttare le proprie abilità per affrontare gli avversari e superare le sfide che incontreranno lungo il percorso.