Rainbow Six Mobile chiude i battenti: Ubisoft manderà offline i server a meno di un anno dal lancio

Il gioco era stata reso disponibile in beta nel 2022 e attraverso 15 stagioni aveva costruito una community attiva, fatta di tornei, strategie, contenuti social e clip virali. Ma evidentemente non è stato abbastanza da convincere Ubisoft a continuare a supportare il gioco.

Rainbow Six Mobile era stato presentato nel 2022 come una versione "completa" dell'esperienza offerta da Siege , ma ripensata da zero per i dispositivi mobile. Il team aveva sviluppato un sistema di controllo dedicato al touchscreen, ottimizzato l'interfaccia e ricostruito ogni elemento per adattarlo alle sessioni brevi tipiche del gioco su smartphone. L'obiettivo dichiarato non era sostituire la versione PC o console, ma offrire ai fan la possibilità di giocare "in brevi sessioni accessibili", aprendo al tempo stesso le porte a milioni di nuovi utenti. L'esperienza nel complesso è convincente, come spiegato nella nostra recensione di Rainbow Six Mobile .

Ubisoft ha annunciato la chiusura di Rainbow Six Mobile , lo spin‑off per Android e iOS ispirato a Rainbow Six Siege. I server verranno messi offline il 15 gennaio 2027 , meno di un anno dopo il lancio internazionale avvenuto nel febbraio 2026. La prossima stagione, già programmata, verrà comunque pubblicata la settimana prossima.

Il messaggio di Ubisoft

Nel messaggio ufficiale, Ubisoft ringrazia i giocatori per aver accompagnato il progetto sin dall'inizio, ma chiarisce che la decisione della chiusura è stata presa per "allineare le risorse alle priorità strategiche a lungo termine".

"Ciao Operatori, Abbiamo preso la difficile decisione di chiudere Rainbow Six Mobile. Il gioco rimarrà giocabile fino al 15 gennaio 2027 e la prossima stagione verrà pubblicata come previsto", recita il messaggio ufficiale di Ubisoft. "Dal Soft Launch nel 2023, avete contribuito a plasmare il gioco attraverso 15 stagioni e a costruire una community di giocatori in tutto il mondo. Le vostre strategie, i tornei, i video, i meme e le giocate impossibili hanno reso questo viaggio memorabile. Siamo grati di averlo condiviso con voi."

"Siamo orgogliosi di ciò che il team e la community hanno raggiunto insieme. La decisione di terminare il gioco è stata presa per allineare le nostre risorse con le nostre priorità strategiche a lungo termine."

La fine di Rainbow Six Mobile arriva in un momento particolare per la serie. Rainbow Six Siege, lanciato nel 2015, continua a essere uno dei titoli multiplayer più popolari al mondo, con oltre 70 milioni di giocatori registrati e una presenza costante tra i giochi più giocati su Steam. Nel 2022 Ubisoft aveva pubblicato Rainbow Six Extraction, accolto tiepidamente, mentre un nuovo spin‑off, Tom Clancy's Rainbow Six Tactics, è previsto per il 2027, è sarà un gioco completamente single player e senza microtransazioni.