Silver Pines, la recensione: un survival horror metroidvania che guarda a Silent Hill

Silver Pines segna l'esordio di Wych Elm, un piccolo studio scandinavo formato da cinque sviluppatori attivi tra Svezia e Norvegia. Il gruppo riunisce professionisti provenienti da esperienze molto diverse, con trascorsi su titoli come Yoku's Island Express , Helldivers 2 e The Darkness . Wych Elm arriva al suo debutto sotto l'ala editoriale di Team17, proponendoci un survival horror 2.5D con interessanti velleità da metroidvania.

Ciò che il gioco evita di chiarire è invece la natura stessa del luogo e, progressivamente, della vicenda. Sotto una superficie che richiama con decisione l'immaginario tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, il racconto comincia lentamente a perdere consistenza, lasciando spazio a una dimensione più ambigua e onirica. Le influenze lynchiane sono evidenti, ma gli sviluppatori non sembrano interessati alla citazione come esercizio di stile: utilizzano piuttosto quell'impalpabilità per trascinare il giocatore in uno scenario che diventa difficile separare dalla storia che lo ospita.

Red Walker è un investigatore privato incaricato di rintracciare Eddie Velvet, un musicista scomparso nel nulla . La ricerca lo conduce a Silver Pines, cittadina sperduta e quasi completamente abbandonata, sulla quale incombe una tempesta e dove qualcosa sembra essersi spezzato ben prima del suo arrivo. È una premessa che potrebbe appartenere a decine di racconti noir o horror e che il gioco non pare interessato a complicare, almeno inizialmente.

Silver Pines porta con sé una dichiarazione d'intenti sin dal titolo. Esattamente come in Silent Hill , anche Wych Elm ha scelto il paese dove si svolgono le vicende principali per dare nome e identità all'intero gioco: un richiamo sottile ed elegante, capace di rievocare il classico Konami senza nominarlo direttamente. La particolarità del gioco - e forse una delle sue qualità più evidenti - risiede nella capacità di fondere linguaggi differenti senza restituire l'impressione di un minestrone improvvisato.

E lo fa partendo dagli stilemi più elementari del genere: l'inventario limitato richiama immediatamente Resident Evil , così come la gestione delle cure, delle risorse e delle sostanze da combinare nelle bottiglie. Sono riferimenti espliciti, ma inseriti con sufficiente naturalezza da non trasformarsi mai in mera imitazione. Se la micro-gestione guarda soprattutto alla serie Capcom, il rapporto con le armi e la vulnerabilità del protagonista riportano invece alla scuola di Silent Hill : Red Walker sa difendersi, ma non viene mai trasformato in un combattente esperto.

Wych Elm, però, sembra interessata a utilizzare questa struttura per immergere il giocatore in un mistero che si lascia intuire senza mai concedersi del tutto: i personaggi parlano per allusioni, le risposte arrivano sotto forma di nuove domande e persino l'esplorazione della cittadina conserva un peso indistinto. La nebbia perenne, le strade deserte e la minaccia della marea in arrivo costruiscono una pressione costante che è difficile scrollarsi di dosso . Il gioco utilizza questo senso di precarietà come una spada di Damocle, donando all'esperienza un'aura di urgenza continua.

Silver Pines è, prima di tutto, un survival horror con visuale laterale in 2.5D . La progressione avviene quindi su un piano bidimensionale: una scelta che restituisce fin dalle prime ore un'apparente semplicità, donandoci l'illusione di poter dominare lo spazio con uno sguardo. Abbiamo apprezzato molto questa immediatezza, soprattutto perché non viene mai sacrificata quando la struttura comincia a farsi più complessa: la mappa si ripiega progressivamente su sé stessa, collegando edifici, strade e passaggi fino a rivelare quella natura da metroidvania inizialmente solo accennata.

Camminando su un filo

È proprio la mobilità del protagonista, almeno all'inizio, che ci ha leggermente spiazzato. Red corre, salta, si aggrappa ai bordi e può calarsi per evitare cadute troppo violente, ma ogni movimento conserva peso e inerzia. Non è scattante e quando deve sottrarsi a un attacco o trovare lo spazio per reagire, può apparire persino goffo. La sensazione non è sempre piacevole, soprattutto quando il sistema di combattimento mostra qualche rigidità, ma sarebbe un errore separarla dal resto del progetto.



Il bestiario limitato può essere colpito anche da armi contundenti

Il gioco vuole che ogni scontro conservi una quota di rischio e costruisce buona parte della tensione proprio sull'impossibilità di controllare Red con la precisione e la rapidità di un protagonista action. La sua pesantezza non elimina i limiti del combat system, tuttavia contribuisce a renderli parte di un'esperienza in cui lottare rimane possibile, ma mai rassicurante. Il gioco mostra inoltre una parentela evidente con il primo Prince of Persia e con Flashback. Red è animato attraverso il rotoscoping, tecnica nella quale i movimenti registrati dal vivo vengono ricalcati fotogramma per fotogramma per trasferire sul personaggio postura, peso e continuità.



Ciò concorre in maniera sostanziale al rapporto con lo spazio: Red può scavalcare ostacoli, aggrapparsi ai bordi o saltare da un tetto all'altro, senza mai mostrare l'agilità innaturale di un funambolo. Osare può tradursi in una caduta rovinosa o persino in una morte accidentale. Anche qui, la vulnerabilità è parte integrante del gameplay. L'esordio di Wych Elm mette nelle mani del giocatore pochi strumenti, ma li rende essenziali. Persino salvare la partita richiede l'utilizzo delle monete raccolte durante l'esplorazione, le stesse che possono essere spese presso distributori automatici nei quali, al posto di bibite e merendine, troviamo proiettili, medicazioni e fasciature.