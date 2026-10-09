Ace Combat 8 raggiunge vendite da record: è uno dei più grandi successi della serie

Ace Combat 8: Wings of Theve si configura dunque come il capitolo della serie venduto più velocemente nella storia di Ace Combat , cosa che di questi tempi può risultare strana ma dimostra come il nuovo gioco sia stato davvero molto apprezzato.

Si tratta di un milione di copie vendute, ma più che il totale a stabilire il record è stato il ritmo di vendita: con il gioco uscito il 2 ottobre, ovvero una settimana fa, questo è il primo capitolo della serie a raggiungere il primo milione di copie vendute in così pochi giorni.

Bandai Namco ha annunciato un primo traguardo di vendite per Ace Combat 8: Wings of Theve , che certifica questo nuovo capitolo come uno dei più grandi successi commerciali per la lunga serie di sparatutto/simulazioni di volo nella sua storia.

Uno dei capitoli più apprezzati della serie

In effetti, Ace Combat 8: Wings of Theve ha ottenuto valutazioni molto positive anche dalla critica, con voti davvero eccellenti, a dimostrazione di come il gioco, pur non rivoluzionando affatto una meccanica ormai consolidata, riesca a trovare un perfetto equilibrio.



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Evidentemente, la formula ha funzionato anche sul fronte del pubblico, visto che il gioco sta vendendo a ritmi davvero notevoli, pur essendo un titolo considerato generalmente "di nicchia".

"Ace Combat 8 ha superato 1 milione di copie vendute nel mondo più velocemente di quanto mai fatto da qualsiasi altro titolo nella serie", si legge nel messaggio da parte dell'account ufficiale.

"Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti i piloti intorno al mondo e continueremo a pubblicare aggiornamenti per assicurarci che continuiate a godervi questo gioco, dunque continuate a supportarci!"

In effetti, Ace Combat 8: Wings of Theve è strutturato anche come una sorta di live service: oltre alla sua solida Campagna, il multiplayer si basa su una progressione fra stagioni, con gli sviluppatori che dovrebbero offrire un supporto a lungo termine in grado di durare diversi mesi.

Bandai Namco evidentemente ha intenzione di puntare molto su questo titolo, in attesa di vedere come proseguiranno le sue performance sul mercato.