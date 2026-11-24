I contenuti della stagione 2

Protagonista assoluto della stagione è il SU-30 SM Mihaly, che sarà incluso nel Premium ACE PASS e si sbloccherà subito dopo l'acquisto. Reso celebre da Ace Combat 7: Skies Unknown, l'aereo è associato al pilota Mihaly A. Shilage, soprannominato il "Re dei cieli". Il Premium ACE PASS offrirà inoltre nuove opzioni di personalizzazione dell'avatar e livree per i velivoli, da sbloccare con oggetti esclusivi.

La stagione prevede anche diversi contenuti gratuiti. Due nuove missioni si aggiungeranno alla rotazione attuale: "Combattimento cooperativo Kaninfot Valley", ambientata in una nuova mappa, e "Assalto cooperativo Anchorhead Bay", già comparsa in Ace Combat 7. Il nuovo aereo X-40 Nightmare potrà essere ottenuto dopo aver raggiunto il nuovo grado di pilota aggiunto, quello di Capitano.

Arriveranno poi nuovi eventi a tempo limitato, tra cui le Sortite di emergenza, pensati per offrire ai giocatori più occasioni di avanzamento. Completando le sfide si otterranno ricompense a tema Ace Combat Infinity, punti esperienza, bonus ZOLL o componenti per i velivoli.

Spazio anche alla musica: il 23 e 24 dicembre il "Live Music Fest. 2026" sarà trasmesso sullo schermo gigante della lobby di Ace Combat Online, con arrangiamenti di brani celebri della serie. Il programma completo sarà reso noto più avanti sul canale YouTube ufficiale di Ace Combat.

Per il resto, vi ricordiamo che Ace Combat 8: Wings of Theve è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.