Il trailer di lancio di Ace Combat 8: Wings of Theve è spettacolare

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della celebre serie che sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S: mancano ormai solo poche ore al debutto del gioco.

Come da aspettative, il video punta a miscelare in un montaggio coinvolgente sia i presupposti narrativi di Wings of Theve e alcuni dei personaggi con cui avremo a che fare durante la campagna; sia alcune sequenze altamente spettacolari, che forniscono un assaggio di quella che sarà l'esperienza.

Recuperati in mare aperto dopo un feroce scontro andato male, nel gioco verremo arruolati a bordo della Endurance, una delle ultime portaerei della Federazione ancora operative, e potremo così dimostrare il nostro valore e le nostre abilità.

Dopo sette anni di attesa, Ace Combat 8: Wings of Theve punta a consegnarci un'evoluzione importante per la storica serie di Bandai Namco, grazie alla presenza di boss colossali, oltre trenta velivoli pilotabili e una trama appassionante.