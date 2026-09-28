Il trailer di lancio di Ace Combat 8: Wings of Theve è spettacolare

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della celebre serie che sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S: mancano ormai solo poche ore al debutto del gioco.
Come da aspettative, il video punta a miscelare in un montaggio coinvolgente sia i presupposti narrativi di Wings of Theve e alcuni dei personaggi con cui avremo a che fare durante la campagna; sia alcune sequenze altamente spettacolari, che forniscono un assaggio di quella che sarà l'esperienza.
Recuperati in mare aperto dopo un feroce scontro andato male, nel gioco verremo arruolati a bordo della Endurance, una delle ultime portaerei della Federazione ancora operative, e potremo così dimostrare il nostro valore e le nostre abilità.
Dopo sette anni di attesa, Ace Combat 8: Wings of Theve punta a consegnarci un'evoluzione importante per la storica serie di Bandai Namco, grazie alla presenza di boss colossali, oltre trenta velivoli pilotabili e una trama appassionante.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve abbiamo parlato di come la formula della saga sia rimasta fondamentalmente intatta, ma a distanza di così tanti anni funziona ancora molto bene e non richiede dunque una rivisitazione.
Forse è proprio per questo motivo che il nuovo capitolo si pone come una delle migliori uscite di sempre per il franchise, forte di una campagna più duratura della media, missioni ben organizzate e una quantità considerevole di contenuti.