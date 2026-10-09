0

Survival horror sci-fi a pochi euro: Chernobylite Premium Edition per PC in sconto su Instant Gaming

Sopravvivete nella zona di alienazione con Chernobylite Premium Edition per PC: il survival horror Sci-Fi è in forte sconto su Instant Gaming. Scopriamo i dettagli.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   09/10/2026
Chernobylite
Chernobylite
Chernobylite
News Video Immagini

Se volete esplorare i misteri della zona di esclusione senza spendere una fortuna, Chernobylite Premium Edition per PC è attualmente disponibile a un prezzo stracciato su Instant Gaming. Lo store applica un taglio del 96% rispetto ai 55 euro del listino originale, mettendo in vetrina un prezzo netto di 2,09 euro. Considerata l'IVA al 22% valida per gli acquisti dall'Italia, il costo finale al saldo ammonta a 2,55 euro. Questo si traduce in un risparmio reale di 52,45 euro rispetto alla cifra di partenza. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta.

Survival horror e misteri a Prip'jat': il gameplay e i contenuti della Premium Edition di Chernobylite

Nel titolo firmato da The Farm 51 vestirete i panni di Igor, un ex fisico della centrale nucleare di Chernobyl che torna nella città fantasma di Prip'jat' per indagare sulla misteriosa scomparsa della sua compagna, avvenuta trent'anni prima. La struttura di gioco mescola l'esplorazione libera di ambientazioni ricostruite tramite scansione 3D con elementi di sopravvivenza, gestione delle risorse e combattimento tattico. Sarete chiamati a costruire una base operativa, fabbricare equipaggiamenti e reclutare compagni di squadra, gestendo la loro lealtà e assegnando missioni giornaliere per raccogliere provviste.

Trattandosi della Premium Edition, il pacchetto include una serie di contenuti extra che arricchiscono l'esperienza per gli appassionati. Oltre al gioco base, troverete l'artbook digitale, la colonna sonora ufficiale e diversi DLC cosmetici per personalizzare le armi e gli arredi del rifugio. Il codice riscattabile sblocca il prodotto direttamente sul vostro account Steam, garantendo le massime prestazioni su PC Windows.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Survival horror sci-fi a pochi euro: Chernobylite Premium Edition per PC in sconto su Instant Gaming