Survival horror sci-fi a pochi euro: Chernobylite Premium Edition per PC in sconto su Instant Gaming

Survival horror e misteri a Prip'jat': il gameplay e i contenuti della Premium Edition di Chernobylite

Nel titolo firmato da The Farm 51 vestirete i panni di Igor, un ex fisico della centrale nucleare di Chernobyl che torna nella città fantasma di Prip'jat' per indagare sulla misteriosa scomparsa della sua compagna, avvenuta trent'anni prima. La struttura di gioco mescola l'esplorazione libera di ambientazioni ricostruite tramite scansione 3D con elementi di sopravvivenza, gestione delle risorse e combattimento tattico. Sarete chiamati a costruire una base operativa, fabbricare equipaggiamenti e reclutare compagni di squadra, gestendo la loro lealtà e assegnando missioni giornaliere per raccogliere provviste.

Trattandosi della Premium Edition, il pacchetto include una serie di contenuti extra che arricchiscono l'esperienza per gli appassionati. Oltre al gioco base, troverete l'artbook digitale, la colonna sonora ufficiale e diversi DLC cosmetici per personalizzare le armi e gli arredi del rifugio. Il codice riscattabile sblocca il prodotto direttamente sul vostro account Steam, garantendo le massime prestazioni su PC Windows.