Cerchi un survival horror? Chernobylite Premium Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di giochi survival o vuoi recuperare questo titolo, Chernobylite Premium Edition per PC è su Instant Gaming a soli 3,01 € invece di 55 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza coinvolgente

Prima di tutto, i contenuti della Premium Edition sono i seguenti:

Gioco

Black Smoke Pack

Zone Bard Pack

White Rose Pack

Autumn Dread Pack

Deadly Frost Pack

Blue Flames Pack

Red Trees Pack

Artbook digitale

Colonna sonora

Si tratta di un survival horror fantascientifico con elementi RPG, ambientato in una Chernobyl ricreata fedelmente con scansione 3D. L'edizione Premium include anche un enorme pacchetto di miglioramenti e contenuti aggiuntivi come le nuove mappe, missioni, armi e altro ancora. La storia è davvero avvincente, mentre l'atmosfera è arricchita da un'eccellente colonna sonora.

Tuttavia, il combattimento diretto non è troppo soddisfacente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare e che si basa sulla reale tragedia del 1986.