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Cerchi un survival horror? Chernobylite Premium Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Tra le proposte di Instant Gaming troviamo Chernobylite Premium Edition per PC, un survival horror fantascientifico con elementi RPG.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/04/2026
Chernobylite
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Se sei alla ricerca di giochi survival o vuoi recuperare questo titolo, Chernobylite Premium Edition per PC è su Instant Gaming a soli 3,01 € invece di 55 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza coinvolgente

Prima di tutto, i contenuti della Premium Edition sono i seguenti:

  • Gioco
  • Black Smoke Pack
  • Zone Bard Pack
  • White Rose Pack
  • Autumn Dread Pack
  • Deadly Frost Pack
  • Blue Flames Pack
  • Red Trees Pack
  • Artbook digitale
  • Colonna sonora

Si tratta di un survival horror fantascientifico con elementi RPG, ambientato in una Chernobyl ricreata fedelmente con scansione 3D. L'edizione Premium include anche un enorme pacchetto di miglioramenti e contenuti aggiuntivi come le nuove mappe, missioni, armi e altro ancora. La storia è davvero avvincente, mentre l'atmosfera è arricchita da un'eccellente colonna sonora.

Tuttavia, il combattimento diretto non è troppo soddisfacente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare e che si basa sulla reale tragedia del 1986.

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