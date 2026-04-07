Cerchi un survival horror? Chernobylite Premium Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di giochi survival o vuoi recuperare questo titolo, Chernobylite Premium Edition per PC è su Instant Gaming a soli 3,01 € invece di 55 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza coinvolgente
Prima di tutto, i contenuti della Premium Edition sono i seguenti:
- Gioco
- Black Smoke Pack
- Zone Bard Pack
- White Rose Pack
- Autumn Dread Pack
- Deadly Frost Pack
- Blue Flames Pack
- Red Trees Pack
- Artbook digitale
- Colonna sonora
Si tratta di un survival horror fantascientifico con elementi RPG, ambientato in una Chernobyl ricreata fedelmente con scansione 3D. L'edizione Premium include anche un enorme pacchetto di miglioramenti e contenuti aggiuntivi come le nuove mappe, missioni, armi e altro ancora. La storia è davvero avvincente, mentre l'atmosfera è arricchita da un'eccellente colonna sonora.
Tuttavia, il combattimento diretto non è troppo soddisfacente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare e che si basa sulla reale tragedia del 1986.