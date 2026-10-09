Stupid Never Dies esce fra pochi giorni: puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 al prezzo finale d'acquisto di 49,99€ . Il gioco uscirà il prossimo 21 ottobre . Prenota il titolo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui giù: In Stupid Never Dies, combattere non significa soltanto sconfiggere gli avversari, ma anche divorarli per appropriarsi delle loro abilità . Il protagonista Davy, uno zombie alle prese con un dungeon popolato da creature mostruose, può sfruttare la meccanica Style Eat per consumare i nuclei dei nemici, rubarne i poteri e modificare il proprio aspetto. Oltre allo Zombie Style iniziale, è possibile sbloccare altri dieci stili di combattimento .

Ulteriori dettagli sul gioco

Un'altra meccanica centrale è Body Hack, che permette di modificare il corpo di Davy attraverso la tecnologia Overtech. Sacrificare uno o più arti diventa parte della strategia: braccia, gambe e testa possono essere equipaggiate con armi, accessori e potenziamenti specifici. La scelta degli impianti, chiamati Implants, consente di personalizzare il protagonista e può rivelarsi decisiva durante gli scontri più impegnativi.

Per aumentare ulteriormente la propria forza entra in gioco Davy Burst, un potere speciale che si carica mettendo a segno attacchi e dimostrando abilità in combattimento. Una volta attivato, permette a Davy di trasformare temporaneamente il mondo secondo la propria immaginazione, incrementando notevolmente statistiche e capacità. Il dungeon ospita un assortimento variegato di nemici, tra cui lupi mannari, vampiri, arpie e uomini lucertola.