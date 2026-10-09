Stupid Never Dies esce fra pochi giorni: puoi prenotare la tua copia PS5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Stupid Never Dies per PS5 al prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Il gioco uscirà il prossimo 21 ottobre. Prenota il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui giù: In Stupid Never Dies, combattere non significa soltanto sconfiggere gli avversari, ma anche divorarli per appropriarsi delle loro abilità. Il protagonista Davy, uno zombie alle prese con un dungeon popolato da creature mostruose, può sfruttare la meccanica Style Eat per consumare i nuclei dei nemici, rubarne i poteri e modificare il proprio aspetto. Oltre allo Zombie Style iniziale, è possibile sbloccare altri dieci stili di combattimento.
Ulteriori dettagli sul gioco
Un'altra meccanica centrale è Body Hack, che permette di modificare il corpo di Davy attraverso la tecnologia Overtech. Sacrificare uno o più arti diventa parte della strategia: braccia, gambe e testa possono essere equipaggiate con armi, accessori e potenziamenti specifici. La scelta degli impianti, chiamati Implants, consente di personalizzare il protagonista e può rivelarsi decisiva durante gli scontri più impegnativi.
Per aumentare ulteriormente la propria forza entra in gioco Davy Burst, un potere speciale che si carica mettendo a segno attacchi e dimostrando abilità in combattimento. Una volta attivato, permette a Davy di trasformare temporaneamente il mondo secondo la propria immaginazione, incrementando notevolmente statistiche e capacità. Il dungeon ospita un assortimento variegato di nemici, tra cui lupi mannari, vampiri, arpie e uomini lucertola.