Tornano i crimini scontati a Los Santos: Grand Theft Auto V Enhanced per PC su Instant Gaming

Volete seminare il caos tra le strade di Los Santos prima di GTA 6? Grand Theft Auto V Enhanced per PC si trova attualmente in promozione su Instant Gaming. Il negozio di key applica un taglio del 67% sul listino ufficiale di 30 euro, mostrando un prezzo netto di 9,79 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per gli acquisti in Italia, la spesa finale al momento del saldo ammonta a 11,94 euro. Questo significa che andrete a risparmiare 18,06 euro rispetto al prezzo di partenza. Trovate il box o il link qui per riscattare subito l'offerta e attivare la chiave.

Il comparto grafico rinnovato e il gameplay dinamico di Grand Theft Auto V Enhanced per PC

In questo celebre action open world targato Rockstar Games seguirete le storie intrecciate di tre criminali: Michael, Franklin e Trevor. Sullo sfondo di una vasta mappa che comprende la metropoli di Los Santos e la contea di Blaine County, la narrazione si sviluppa tra rapine pianificate nei minimi dettagli, inseguimenti e totale libertà d'azione. La struttura di gioco vi permette di passare da un protagonista all'altro in qualsiasi momento, sfruttando le abilità uniche di ciascuno per portare a termine le missioni.

La versione Enhanced include una serie di affinamenti tecnici pensati per l'hardware moderno, con texture in alta definizione, illuminazione e riflessi migliorati, supporto a framerate elevati e tempi di caricamento ridotti. La chiave digitale acquistata sblocca il titolo sul Rockstar Games Launcher, garantendo anche l'accesso completo al comparto multiplayer di GTA Online.