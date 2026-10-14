GTA 5 è uno dei giochi che lasceranno il catalogo di PS Plus Extra, poco prima dell'arrivo di GTA 6

Se avete intenzione di rigiocare l'avventura di Michael, Trevor e Franklin prima dell'arrivo di Grand Theft Auto 6 sfruttando il vostro abbonamento a PlayStation Plus Extra , fareste bene ad affrettarvi.

A confermare la scadenza non sono state semplici indiscrezioni, bensì una vera e propria notifica di sistema comparsa direttamente sulle console dei possessori di PlayStation 5. Il messaggio inviato da Sony invita esplicitamente gli abbonati a godersi Grand Theft Auto 5 prima dell'arrivo del suo successore .

I cicli di Rockstar su PS Plus e i prossimi annunci per novembre

Nonostante l'imminente rimozione, la storia recente suggerisce che non si tratti affatto di un addio definitivo. Le produzioni più rilevanti di Rockstar Games - in particolare GTA 5 e Red Dead Redemption 2 - sono ormai note per la loro presenza intermittente su PlayStation Plus Extra, caratterizzata da periodi di permanenza a rotazione seguiti da uscite dal servizio. Basti pensare che, da dicembre 2023 a oggi, GTA 5 è entrato e uscito dal catalogo per ben tre volte, un percorso del tutto identico a quello compiuto dal kolossal western Red Dead Redemption 2, attualmente al suo terzo ciclo nel servizio.

Per conoscere la lista completa di tutti gli altri titoli per PS5 e PS4 destinati ad abbandonare la sottoscrizione a novembre, bisognerà invece attendere il prossimo 20 ottobre 2026, data in cui Sony presenterà la nuova infornata di giochi in arrivo a ottobre e aggiornerà la consueta sezione dedicata ai contenuti in scadenza.

Infine, segnaliamo che GTA 6 sarà una satira ancora più "grottesca" del mondo reale.