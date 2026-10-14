Nintendo Switch Online espande Il catalogo del Game Boy Advance con tre giochi, da Metal Slug a Monster Rancher

Questi e tutti gli altri classici della vecchia console portatile sono disponibili tramite la sottoscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo , il tier più alto del servizio in abbonamento dal prezzo di 39,99 euro all'anno.

Il catalogo di vecchie glorie del Game Boy Advance per Nintendo Switch e Switch 2 oggi si espande con l'aggiunta di tre nuovi giochi: Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance e Kururin Paradise .

Scopriamo i nuovi classici

Il primo dei nuovi arrivi è Monster Rancher Advance, adattamento portatile della celebre serie che negli anni '90 aveva conquistato i giocatori prima con il celebre anime e poi con una serie di giochi di stampo GDR e simulazione. Su Game Boy Advance non è possibile generare nuovi mostri tramite CD musicali come nel cartone animato: la meccanica viene reinterpretata attraverso parole chiave e combinazioni di lettere, ma resta intatto il cuore dell'esperienza. Allevare creature, addestrarle, gestire il loro umore e prepararle ai combattimenti rimane il fulcro del gameplay, qui proposto con un ritmo più compatto e adatto alla portatile.

Si prosegue con Metal Slug Advance, capitolo esclusivo per Game Boy Advance che ripropone l'azione run-and-gun della serie SNK con una struttura pensata per il gioco portatile. Il titolo mantiene intatta la frenesia degli scontri, l'umorismo e la varietà delle armi tipici della saga, introducendo al contempo un sistema di carte collezionabili che aggiunge obiettivi extra e incentiva la rigiocabilità. Da segnalare anche la barra della vita, che mostra a schermo lo stato del protagonista e permette di recuperare salute raccogliendo cibo e altri oggetti, rendendo l'esperienza più accessibile rispetto ai capitoli classici.

Chiude il trio Kururin Paradise, seguito di Kuru Kuru Kururin del 2001 e uno dei puzzle-action più originali del catalogo Game Boy Advance. Il gioco è tanto semplice quanto assuefacente: il giocatore controlla un lungo bastoncino rotante che deve attraversare labirinti sempre più intricati senza toccare le pareti, in un mix di precisione e memoria muscolare. Rispetto al primo capitolo, Paradise introduce nuovi mondi e una serie di minigiochi singleplayer e multiplayer che variano sensibilmente rispetto al gioco base, includendo persino livelli che ricordano la struttura di Flappy Bird.

Che ne pensate: giocherete a questi classici tramite Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.