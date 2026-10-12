Metaphor: ReFantazio ha una demo disponibile su Nintendo Switch 2, ma ancora non in Italia

Sega e Atlus hanno finalmente messo a disposizione una demo per Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2, almeno in alcuni paesi: la versione di prova risulta infatti scaricabile presso vari paesi, tra i quali gli USA, ma non in altri, come l'Italia.
Con il gioco che ha la data di uscita fissata per il 2 novembre e con la demo già disponibile in varie sezioni dell'eShop, in ogni caso, non dovrebbe mancare molto al suo arrivo anche dalle nostre parti, dunque ci aspettiamo che nelle prossime ore la demo possa essere scaricata anche dalla sezione italiana.
La Demo "Prologo" consente di provare una prima porzione del gioco completo, con la possibilità poi di trasferire i salvataggi anche al titolo completo, nel caso in cui si decida di procedere con l'acquisto.
Il prologo giocabile in anteprima
A quanto pare, la versione di prova di Metaphor: ReFantazio si ferma dopo che si è raggiunto un certo punto prestabilito della storia o se sono trascorsi tre giorni di tempo in-game, a seconda di quale delle due cose arrivi prima.
In ogni caso, dovrebbe consentire di sperimentare il particolare RPG di Atlus in maniera piuttosto approfondita, o almeno di immergersi nelle sue particolari atmosfere e avere un'idea più precisa di cosa tratti.
A distanza di circa due anni dall'uscita sulle altre piattaforme arriva anche su Nintendo Switch 2 uno dei titoli più apprezzati di Atlus in questi anni, ampliando l'offerta dei giochi dell'etichetta in questione sulla piattaforma Nintendo.
A seguire arriverà poi Persona 4 Revival il 18 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S (anche attraverso Game Pass) e il 20 maggio 2027, poi potrebbe essere infine la volta di Persona 6, il nuovo capitolo già annunciato da Atlus ma che potrebbe farsi attendere ancora un bel po'.
Per sapere quando la demo possa arrivare dalle nostre parti potete controllare attraverso la console o a questa pagina sul Nintendo eShop, in attesa che compaia la scritta "scarica la demo".