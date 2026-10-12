I voti di Valor Mortis premiano il soulslike di One More Level?

Sono usciti i voti di Valor Mortis, e sembra che la stampa internazionale abbia apprezzato molto il soulslike in prima persona sviluppato da One More Level, sebbene non manchi qualche voce più critica.

Il numero che ricorre più spesso nella lista qui sotto gravita infatti attorno all'8, a conferma della solidità di un'esperienza che - pur al netto di qualche limite - riesce a coinvolgere, divertire e portare sullo schermo la propria peculiare visione di questo specifico sottogenere videoludico.

Destructoid - 9

The Wand Report - 9

Gamer Social Club - 9

TheGamer - 9

GamingBolt - 9

GamingTrend - 9

Insider Gaming - 9

Gamers Heroes - 8,5

DualShockers - 8,5

CGMagazine - 8,5

CD-Action - 8,5

Multiplayer.it - 8

GAMINGbible - 8

Gfinity - 8

Checkpoint Gaming - 8

Shacknews - 8

Loot Level Chill - 8

Eurogamer - 8

Region Free - 8

Game Rant - 8

GameStar - 8

SteamDeckHQ - 8

Push Square - 8

ComicBook - 8

COGconnected - 7,8

Wccftech - 7,5

IGN - 7

Game Informer - 7

Gameliner - 7

DayOne - 6,5

GamesRadar+ - 6

GameSpot - 6

Ad ogni modo, diverse testate rilevanti hanno espresso valutazioni ancora più positive, con una sfilza di 9 che si contrappone all'accoglienza meno entusiastica dei 7 che sono stati assegnati al gioco da siti come IGN e Game Informer, o addirittura dei 6 di GameSpot e GamesRadar+.