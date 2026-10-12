I voti di Valor Mortis premiano il soulslike di One More Level?

Sono usciti i voti di Valor Mortis, e sembra che la stampa internazionale abbia apprezzato molto il soulslike in prima persona sviluppato da One More Level, sebbene non manchi qualche voce più critica.
Il numero che ricorre più spesso nella lista qui sotto gravita infatti attorno all'8, a conferma della solidità di un'esperienza che - pur al netto di qualche limite - riesce a coinvolgere, divertire e portare sullo schermo la propria peculiare visione di questo specifico sottogenere videoludico.
- Destructoid - 9
- The Wand Report - 9
- Gamer Social Club - 9
- TheGamer - 9
- GamingBolt - 9
- GamingTrend - 9
- Insider Gaming - 9
- Gamers Heroes - 8,5
- DualShockers - 8,5
- CGMagazine - 8,5
- CD-Action - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- GAMINGbible - 8
- Gfinity - 8
- Checkpoint Gaming - 8
- Shacknews - 8
- Loot Level Chill - 8
- Eurogamer - 8
- Region Free - 8
- Game Rant - 8
- GameStar - 8
- SteamDeckHQ - 8
- Push Square - 8
- ComicBook - 8
- COGconnected - 7,8
- Wccftech - 7,5
- IGN - 7
- Game Informer - 7
- Gameliner - 7
- DayOne - 6,5
- GamesRadar+ - 6
- GameSpot - 6
Ad ogni modo, diverse testate rilevanti hanno espresso valutazioni ancora più positive, con una sfilza di 9 che si contrappone all'accoglienza meno entusiastica dei 7 che sono stati assegnati al gioco da siti come IGN e Game Informer, o addirittura dei 6 di GameSpot e GamesRadar+.
Perché questi contrasti?
Nella nostra recensione di Valor Mortis abbiamo parlato di "un soulslike con carattere e personalità", che sfrutta bene la visuale in prima persona e può contare su di un level design molto riuscito, capace di offrire al giocatore approcci spesso differenti.
Un gioco dotato di una campagna corposa e duratura, che tiene impegnati per almeno venti ore procedendo abbastanza spediti, e non si fa mancare mostri, potenti boss e un grado di sfida stuzzicante, pur senza raggiungere gli estremi delle produzioni più blasonate.
I limiti del progetto risiedono quasi tutti in una trama meno brillante di quanto sperassimo e in una serie di problemi di natura spesso tecnica che però sembrano aver inciso in maniera maggiore sulle valutazioni di alcune testate, da qui l'accoglienza in qualche modo mista che si osserva su Metacritic.
Valor Mortis sarà disponibile a partire da domani nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.