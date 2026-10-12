Valor Mortis, la recensione del soulslike imperfetto ma coraggioso dell'era napoleonica

Il risultato è un gioco coraggioso, impegnativo al punto giusto, appassionante . Come vedremo, non si tratta di un progetto privo di difetti, perfettibile, per fortuna, grazie a futuri aggiornamenti. Ad ogni modo, finirà per forza di cose sui radar degli amanti del genere e di tutti coloro che non riescono a resistere al fascino delle ucronie.

Dopo aver dato prova del loro talento con i due Ghostrunner , One More Level cambia genere di riferimento, pur riproponendo alcune caratteristiche ludiche che hanno contribuito al successo della loro saga e all'apprezzamento dei fan. Prima persona e sezioni da parkour , per quanto limitate ed estremamente situazionali, rappresentano i cardini attorno a cui si esprime questo soulslike che, senza fare mistero della tradizione a cui si rifà, propone soluzioni atipiche e per certi versi originali.

Cosa sarebbe accaduto se Napoleone non avesse perso a Waterloo? Valor Mortis ancora il contesto narrativo a questa premessa, costruendo tutt'intorno un'avventura che si distacca completamente da qualsiasi aderenza alla realtà, immergendo il videogiocatore in un'epopea dalle tinte surreali, a tratti persino orrorifica.

Napoleone, l’esportatore di democrazia e… peste

William Dowsett è un idealista. Dopo la vittoria di Napoleone a Waterloo si arruola nella Legione Straniera spinto dal sogno di un'Europa unita sotto un unico vessillo. Deluso dalla Corona inglese, auspica un domani migliore, sotto la guida di un Imperatore che, pur con la forza, si appresta a esportare la sua visione nelle regioni dei Carpazi. La sua armata, tuttavia, è bloccata in un'impasse. La Peste Cremisi sta decimando civili e truppe, con conseguenze devastanti e imprevedibili. Esseri mutati si aggirano per i villaggi devastati, ramificazioni di una sostanza sconosciuta hanno distrutto reti ferroviarie, avamposti e l'intera flotta napoleonica.

Lo stesso William è stato infettato da questo morbo sconosciuto, ma al contrario dei suoi compagni di reggimento non si è trasformato in un essere privo di ragione. Rimasto lucido, e incentivato dalla voce di Napoleone che risuona misteriosamente nella sua mente, parte alla ricerca di sopravvissuti e risposte sulle cause di un simile cataclisma.

Premesse narrative e scenario rendono immediatamente riconoscibile Valor Mortis. Combattere contro mostruosità avvolte in divise dell'esercito francese ridotte a brandelli, alcune delle quali munite di sciabole e moschetti, dona un carattere unico alla produzione. Spostarsi tra cave di marmo, villaggi dati alle fiamme, roccaforti e chiese di metà Ottocento rende l'incedere affascinante dal punto di vista squisitamente estetico.



William si dimostra un protagonista più sfaccettato di quanto si potrebbe ipotizzare inizialmente

Sebbene la storia, soprattutto sul finale, si sfilacci perdendosi in fin troppe sottotrame, l'avventura di William fonde brillantemente ucronia, politica ed esoterismo. Il cast, volutamente ristretto a una mezza dozzina di personaggi, impone all'eroe quest e mete da raggiungere, sviluppando tematiche ben precise che non fanno altro che alimentare progressivamente dubbi e misteri.

Contrariamente a quanto ci ha abituato Hidetaka Miyazaki, la storia non è un puzzle da ricostruire contando sulla partecipazione attiva del giocatore. Tutto viene chiarito a poco a poco. Dialoghi e filmati conducono a un finale chiaro, comprensibile, decifrabile anche senza consultare i tanti menu, che pure ci sono, in cui scoprire dettagli aggiuntivi sui luoghi e sui nemici incontrati lungo il percorso.



Buona parte dei mostri in cui vi imbatterete conservano, pur in piccola parte, le forme umane che avevano originariamente

Altri fattori donano ulteriore lustro al comparto artistico. La colonna sonora, pur non distinguendosi particolarmente, accompagna costantemente l'azione, alternando sonorità coerenti con l'epoca storica evocata a pezzi rock che rendono l'azione e alcuni scontri ancora più incalzanti. Il doppiaggio esclusivamente in inglese coinvolge attori del calibro di Jennifer English e Vincent Cassel, nel ruolo di Napoleone. Le loro interpretazioni conferiscono ulteriore qualità al racconto, rendendo ancora più incisivi alcuni passaggi particolarmente significativi e drammatici su cui non vogliamo anticiparvi nulla.

Inoltre, gli artisti di One More Level sono stati abilissimi nel disegnare scenari densi di dettagli e generosi di panorami suggestivi. La bellezza naturalistica dei paesaggi e la magnificenza architettonica di alcuni edifici si mescolano con disturbante magnetismo ai cadaveri ammassati, ai segni del passaggio della Peste Cremisi, ai filamenti di materia ignota che si insinuano in ogni fenditura. Le stesse creature che vi troverete ad affrontare rivelano una cura per i dettagli davvero notevole, componendo un bestiario non così ampio, certo, ma inquietante al punto giusto.

Preparatevi a superare campi di battaglia in cui i cadaveri si accumulano in ogni direzione

Pur non essendo particolarmente brillante, insomma, Valor Mortis può vantare tra i suoi pregi un intreccio sicuramente funzionale, che solo nel finale mostra qualche cedimento, affrettando la chiusura e senza riuscire a tirare efficacemente le fila dei tanti discorsi aperti. Artisticamente, di contro, il lavoro svolto è davvero pregevole e degno di nota.