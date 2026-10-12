Scoperti dei nuovi cheat di F-Zero GX su GameCube e Switch 2, ma richiedono 4 controller o 8 mani

Nel fine settimana la community di F-Zero GX ha reso noti numerosi cheat finora sconosciuti, che sbloccano parti, percorsi e veicoli del titolo di corse fantascientifico uscito nel 2003. Come riportato da NintendoEverything e mostrato in un video del giocatore Madeo Joestar, noto anche come "Piccolo", i codici funzionano sia sulla versione originale per GameCube sia sull'edizione Nintendo Classics per Nintendo Switch 2 .

Codici per polpi

Il primo gruppo di codici richiede un solo controller e comprende tre sequenze. La prima sblocca tutti i percorsi AX, la seconda tutti i veicoli AX e la terza sblocca Dark Schneider. Si tratta di combinazioni lunghe, composte da una ventina di input tra pulsanti X, Y e Z e direzioni sinistra e destra.

Sblocca tutti i percorsi AX: X X < > Y Z Z Y < > X < > Z X > < Y Y

X X < > Y Z Z Y < > X < > Z X > < Y Y Sblocca tutti i veicoli AX: X Y < > Z Z > < Y X Z Z Y Y > > >

X Y < > Z Z > < Y X Z Z Y Y > > > Sblocca Dark Schneider: Z Z Z X X X X Y Y < < > > > Y Y

Il secondo gruppo è probabilmente il più interessante dal punto di vista del tempo risparmiato, perché permette di ottenere le parti d'oro. Sono cinque, e ciascuna ha il proprio codice: Thunderstorm, El Dorado, Chrono Symphony, Bahamut e Gladiator. Le sequenze sono più brevi, di otto input ciascuna, ma vanno inserite contemporaneamente su quattro controller, premendo ogni tasto nello stesso istante su tutti i pad.

Thunderstorm: X Z Y Z X Z Y X

X Z Y Z X Z Y X El Dorado: X > X Z Y < < Z

X > X Z Y < < Z Chrono Symphony: < > Z > < X > Z

< > Z > < X > Z Bahamut: Y Y Z > < Z X Y

Y Y Z > < Z X Y Gladiator: > Z X < < > Z X

Piccolo precisa che per questi codici non esiste un limite di tempo: l'importante è che ogni pressione avvenga in sincronia. Servono quindi qualche amico e, con ogni probabilità, più di un tentativo. Chi possiede un Wavebird può usarlo con quattro ricevitori per simulare quattro controller distinti, a patto però di avere anche i quattro ricevitori.

Icodici per le parti d'oro richiedono un po' di creatività per essere inseriti, ma lo sforzo è giustificato dalla rarità, considerando che finora si era pensato che fossero ottenibili solo usando degli apparecchi per i cheat e su GameCube.