La microSD Samsung compatibile con Nintendo Switch 2 da 256GB è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della microSD Samsung compatibile con Switch 2 da 256GB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 49,99€ (5€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La microSD Samsung Express da 256 GB è una soluzione pensata per ampliare lo spazio di archiviazione della Nintendo Switch 2, offrendo più capacità per conservare giochi e contenuti digitali. Si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo, progettato per rispondere alle esigenze della console e sfruttare le potenzialità dello standard microSD Express.
Ulteriori dettagli sulla microSD
Uno degli aspetti principali è rappresentato dalle velocità di lettura sequenziale, capace di raggiungere i 985MB/s . Si tratta di valori sensibilmente superiori rispetto a quelli delle tradizionali schede microSD, che consentono di trasferire e leggere i dati più rapidamente.
Queste prestazioni possono contribuire a ridurre i tempi di caricamento dei giochi e a migliorare la reattività generale durante l'accesso ai contenuti archiviati. Per chi utilizza frequentemente la console e desidera avere a disposizione una libreria digitale più ampia, la capacità da 256 GB rappresenta un'opzione per gestire meglio lo spazio disponibile.