La microSD Samsung compatibile con Nintendo Switch 2 da 256GB è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della microSD Samsung compatibile con Switch 2 da 256GB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale di 49,99€ (5€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La microSD Samsung Express da 256 GB è una soluzione pensata per ampliare lo spazio di archiviazione della Nintendo Switch 2, offrendo più capacità per conservare giochi e contenuti digitali. Si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo, progettato per rispondere alle esigenze della console e sfruttare le potenzialità dello standard microSD Express.