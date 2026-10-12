AMD, le nuove GPU RDNA 5 sono ancora lontane: un solo chip nel 2027?

L'indiscrezione proviene da una discussione sui forum di AnandTech, dove un utente ha chiesto se AMD potesse mostrare le nuove schede Radeon nei successivi tre-cinque mesi. La speranza era quella di vedere una soluzione in grado di competere con la NVIDIA RTX PRO 6000. Kepler_L2 ha escluso questa possibilità con un secco "No". Alla successiva domanda sulla possibilità di un annuncio a giugno 2027, il leaker ha indicato una finestra temporale più precisa.

AMD non ha ancora annunciato le nuove Radeon

La nuova indicazione aggiorna quanto sostenuto in precedenza dalla stessa fonte. A dicembre, Kepler_L2 prevedeva l'arrivo di RDNA 5 intorno alla metà del 2027. Il commento più recente suggerisce che persino la presentazione ufficiale potrebbe slittare, anche se non chiarisce se AMD abbia effettivamente modificato i propri piani. Un'altra indiscrezione, riportata a settembre, ipotizzava che nel 2027 AMD potesse commercializzare una sola GPU della famiglia RDNA 5: il chip AT2. Le altre soluzioni citate nei rumor, tra cui AT0, AT3 e AT4, sarebbero invece destinate al 2028.

La discussione sui forum di AnandTech

Si tratta di informazioni non confermate, che non consentono ancora di delineare con precisione la futura gamma Radeon né il posizionamento delle singole schede. Secondo lo stesso leaker, però, anche la prossima generazione di schede NVIDIA GeForce RTX 60 non dovrebbe arrivare prima del 2028. Se queste previsioni fossero corrette, il 2027 potrebbe quindi essere un anno di transizione per il mercato delle GPU desktop, con un debutto limitato per le nuove Radeon e un'attesa più lunga per il rinnovo della gamma GeForce.

Al momento AMD non ha comunicato una data per la presentazione di RDNA 5, né ha confermato i modelli in sviluppo o la loro possibile distribuzione nel tempo. L'azienda ha parlato di tecnologie grafiche future, anche attraverso la collaborazione con Sony sul progetto Amethyst, ma senza fornire un calendario pubblico per le prossime schede video Radeon desktop.

È inoltre importante distinguere tra annuncio e disponibilità commerciale: l'indicazione di Kepler_L2 riguarda la possibile presentazione, non la data in cui le schede saranno acquistabili. Se il debutto dell'AT2 fosse ancora previsto per il 2027, un annuncio nella seconda metà dell'anno potrebbe lasciare una finestra relativamente breve prima dell'arrivo sul mercato. Per ora, tuttavia, sia la tempistica sia la composizione della gamma restano da verificare.