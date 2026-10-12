He-Man festeggia il compleanno con la data d'uscita di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ha una data di uscita : arriverà il 4 febbraio 2027, in versione digitale e fisica, su Nintendo Switch, PlayStation 5, PC e Xbox Series X e S. L'annuncio coincide con l'apertura dei preordini e con il compleanno ufficiale del personaggio, che cade oggi 12 ottobre 2026.

Le due edizioni

Il progetto è sviluppato da Bitmap Bureau, studio noto per Terminator 2D: No Fate e Final Vendetta, in collaborazione con Mattel e con Clear River Games, che si occupa della distribuzione. Le copie fisiche standard si potranno prenotare tramite Clear River Games e saranno disponibili anche nei negozi di videogiochi, con un prezzo consigliato di 29,99 dollari. Limited Run Games proporrà invece due edizioni fisiche esclusive, i cui preordini si chiuderanno il 22 novembre 2026 alle 23:59 ET (le 04:59 UTC del 23 novembre).

Le copie standard di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Dal punto di vista del gameplay, si tratta di un picchiaduro 2D a scorrimento ambientato nel mondo del famoso giocattolo. L'estetica si rifà alla serie animata degli anni Ottanta. La trama vede la solita Eternia assediata da Skeletor e dai suoi seguaci, con He-Man, She-Ra, Man-At-Arms e Teela che partono al salvataggio. Si può giocare da soli o in cooperativa locale per due giocatori.

Le edizioni speciali di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Tra le caratteristiche ci sono sprite in pixel art di grandi dimensioni e ambientazioni dettagliate, e un roster in cui si può usare He-Man, Man-At-Arms e Teela, ciascuno con uno stile di gioco proprio, mentre She-Ra sarà un personaggio sbloccabile. Non mancherà Battle Cat, che il giocatore potrà cavalcare per farsi strada tra i nemici. Le tredici fasi attraversano luoghi come il Palazzo Reale, la Giungla delle Viti e Snake Mountain. Tra gli avversari compaiono Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e Trap Jaw, oltre a figure meno note come la stregona Shokoti e le Bestie d'Ombra.

Passando alle edizioni di Limited Run Games, la Standard Edition costa 29,99 dollari e comprende una custodia con copertina illustrata da Freddie Williams II, disco o cartuccia, un libretto e una slipcover con finiture a rilievo e lamina. La Collector's Edition costa 99,99 dollari e aggiunge un box da collezione realizzato da CultureFly con packaging a forma di lunchbox, una SteelCase, spille in resina con gli sprite dei personaggi, una replica della Spada del Potere con supporto, uno standee acrilico con He-Man in sella a Battle Cat e un mini fumetto di 12 pagine realizzato da Dark Horse Comics.