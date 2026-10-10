NVIDIA potrebbe interrompere la produzione della GeForce RTX 5090 e preparare una RTX 5080 da 24 GB

Prezzi alle stelle?

La notizia è stata riportata da VideoCardz, che cita informazioni provenienti da due noti leaker del settore hardware. Il primo, MEGAsizeGPU, sostiene che NVIDIA avrebbe intenzione di destinare alle schede professionali tutti i nuovi chip GB202, escludendoli dalla produzione delle future GeForce RTX 5090. Il cambiamento riguarderebbe anche le varianti della scheda destinate al mercato cinese, comprese quelle commercializzate con le denominazioni RTX 5090 D e RTX 5090 D V2.

Il GB202 è il processore grafico più grande della famiglia Blackwell per il mercato desktop. Nella GeForce RTX 5090 integra 21.760 CUDA core e 32 GB di memoria GDDR7, mentre nella versione professionale RTX PRO 6000 Blackwell viene utilizzato in una configurazione più completa, con 24.064 CUDA core e ben 96 GB di memoria GDDR7. Il chip trova spazio anche in alcuni modelli della serie RTX PRO 5000, destinati a impieghi professionali e a carichi di lavoro particolarmente impegnativi.

L'altra parte dell'indiscrezione riguarda la GeForce RTX 5080. Secondo il leaker hongxing2020, NVIDIA starebbe pianificando di eliminare dal catalogo anche l'attuale versione da 16 GB, sostituendola con un modello dotato di 24 GB di memoria GDDR7. Questa nuova scheda diventerebbe così il prodotto di fascia più alta della linea GeForce, almeno per quanto riguarda la gamma consumer.

Il leaker ha riferito di aver ricevuto una comunicazione da una fabbrica, secondo la quale NVIDIA non venderebbe più i modelli RTX 5090 e punterebbe sulla RTX 5080 da 24 GB. Nel messaggio viene indicata anche la fine della versione da 16 GB.

Chiaramente è giusto specificare che per adesso NVIDIA non ha annunciato nulla in merito e non ha confermato le voci.

Resta da capire quale sarebbe il prezzo di un'eventuale RTX 5080 da 24 GB e se NVIDIA la presenterebbe come un aggiornamento della gamma esistente oppure come un prodotto destinato a sostituire direttamente l'attuale modello di punta. Vista la scarsità di GeForce 5090 dovuta all'IA, quale potrebbe essere l'obiettivo.