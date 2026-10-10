Il display del Galaxy S27 Ultra potrebbe affaticare meno gli occhi, grazie a una novità

Continuano a trapelare informazioni sui prossimi smartphone Galaxy S27. Stando alle ultime indiscrezioni, i modelli S27 Ultra e Pro adotteranno una tecnologia specifica pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo. Non si tratta di una tecnologia del tutto nuova, ma potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ha occhi più sensibili.
Meno sfarfallio, più comfort
Secondo le informazioni riportate dall'informatore WalleGalaxy su X, i Galaxy S27 Pro e Ultra dovrebbero adottare la tecnologia DC dimming, che permette di regolare la luminosità del display intervenendo direttamente sulla corrente elettrica. Ricordiamo che Samsung ha finora utilizzato la tecnologia Pulse Width Modulation (PWM), ovvero la modulazione di larghezza di impulso, per regolare la luminosità dei suoi display, compreso quello del Galaxy S26 Ultra. Questo sistema può generare uno sfarfallio impercettibile a occhio nudo, che in alcune persone può provocare affaticamento visivo o mal di testa.
La tecnologia DC dimming agisce direttamente sulla corrente elettrica che alimenta i pixel, consentendo di regolare la luminosità del display e ridurre lo sfarfallio. In questo modo, potrebbe contribuire a rendere la visione più confortevole, soprattutto per gli utenti più sensibili. Inoltre, Samsung starebbe collaborando con alcune aziende specializzate in salute e sicurezza per sviluppare ulteriormente Eye Comfort Shield, una funzione software integrata pensata per ridurre l'affaticamento visivo e offrire un'esperienza d'uso più confortevole.
Novità anche per i pannelli
In base alle indiscrezioni trapelate di recente, sappiamo che i modelli Galaxy S27 e S27 Plus utilizzeranno il pannello OLED M14+, mentre le versioni S27 Pro e Ultra passeranno alla tecnologia M16, più recente e con conseguenti miglioramenti in termini di resa cromatica, efficienza energetica e luminosità.
Il pannello M16 sarebbe stato utilizzato anche nei nuovi smartphone di Apple, ovvero negli iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e nel pieghevole iPhone Duo. Nel frattempo, sono stati svelati anche i possibili prezzi dei nuovi Galaxy S27, ma dovremmo aspettarci cifre maggiori a causa dei recenti rincari.