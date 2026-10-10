Il display del Galaxy S27 Ultra potrebbe affaticare meno gli occhi, grazie a una novità

Continuano a trapelare informazioni sui prossimi smartphone Galaxy S27. Stando alle ultime indiscrezioni, i modelli S27 Ultra e Pro adotteranno una tecnologia specifica pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo. Non si tratta di una tecnologia del tutto nuova, ma potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ha occhi più sensibili.

Meno sfarfallio, più comfort Secondo le informazioni riportate dall'informatore WalleGalaxy su X, i Galaxy S27 Pro e Ultra dovrebbero adottare la tecnologia DC dimming, che permette di regolare la luminosità del display intervenendo direttamente sulla corrente elettrica. Ricordiamo che Samsung ha finora utilizzato la tecnologia Pulse Width Modulation (PWM), ovvero la modulazione di larghezza di impulso, per regolare la luminosità dei suoi display, compreso quello del Galaxy S26 Ultra. Questo sistema può generare uno sfarfallio impercettibile a occhio nudo, che in alcune persone può provocare affaticamento visivo o mal di testa. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La tecnologia DC dimming agisce direttamente sulla corrente elettrica che alimenta i pixel, consentendo di regolare la luminosità del display e ridurre lo sfarfallio. In questo modo, potrebbe contribuire a rendere la visione più confortevole, soprattutto per gli utenti più sensibili. Inoltre, Samsung starebbe collaborando con alcune aziende specializzate in salute e sicurezza per sviluppare ulteriormente Eye Comfort Shield, una funzione software integrata pensata per ridurre l'affaticamento visivo e offrire un'esperienza d'uso più confortevole.