Sonic Racing CrossWorlds riceve un taglio di prezzo, svelati i DLC dell'Anno 2 con Final Fantasy 7 ed Evangelion

Sonic Racing CrossWorlds si prepara a un secondo anno ricco di novità. Sega ha annunciato ufficialmente i contenuti dell'Anno 2 , che includerà sei nuovi DLC crossover a pagamento, aggiornamenti gratuiti e un taglio permanente del prezzo per le edizioni Standard e Digital Deluxe del gioco.

Da Final Fantasy e Persona a Evangelion e Godzilla

Come accaduto con l'Anno 1, anche la nuova stagione offrirà sei pacchetti crossover premium e contenuti gratuiti mensili. L'Anno 2 inizierà il 3 novembre, data in cui arriverà il primo DLC dedicato a Godzilla, con un nuovo tracciato in cui il kaiju attacca la City Escape di Sonic Adventure 2 e tre veicoli ispirati a Godzilla, Mothra e King Ghidorah.

Sega aveva già confermato la presenza di un pacchetto dedicato a Evangelion, ora fissato per gennaio 2027 con il tracciato Tokyo-III, i personaggi Rei e Asuka, e tre macchine basate sugli EVA-01, EVA-00 ed EVA-02. Il terzo pacchetto sarà invece dedicato a Sanrio Puroland, con Hello Kitty e Kuromi come piloti giocabili, mentre il quarto, chiamato Segaland Pack, includerà un tracciato celebrativo dei classici Sega e veicoli ispirati ai cabinati di Out Run, After Burner e Super Megalo.

Il quinto DLC, previsto per il terzo trimestre del 2027, sarà il Midgar Pack, crossover con la serie Final Fantasy 7 Remake, mentre il sesto, Reload Revival Royal Pack, porterà nuovi contenuti dai giochi della serie Persona di Atlus. Tutti i pacchetti saranno acquistabili singolarmente o tramite il Season Pass 2, disponibile a 29,99 euro e comprensivo anche di bonus cosmetici dedicati ai controller e alle console Sega.

Sul fronte dei contenuti gratuiti, l'Anno 2 introdurrà la nuova Duel Mode, un sistema di gare 1v1 con meccaniche dedicate, oltre a un aggiornamento del sistema gadget con la nuova Grand Master Plate e 15 gadget aggiuntivi. Il roster si espanderà con Bayonetta (3 novembre), il DLC McLaren Racing con Sonic in livrea ufficiale (fine novembre) e Aigis da Persona 3 Reload (inizio 2027).