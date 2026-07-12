Per Sega, Sonic è un simbolo per l'azienda, ma l'ultimo capitolo doveva vendere di più

Nel merito, Utsumi ha detto: "Sonic esiste in un certo senso come simbolo per Sega: se Sonic va bene, penso che anche l'intera azienda andrà bene . In realtà, alcuni sviluppi sono diventati possibili solo grazie al grande successo dei film di Sonic, e speriamo di poter sfruttare questo slancio per collegarlo al successo delle nostre altre proprietà intellettuali."

Sega è tornata a parlare di Sonic the Hedgehog in un intervista concessa alla rivista Famitsu dal presidente Shuji Utsumi. Il colloquio ha toccato diversi argomenti, ma un passaggio in particolare riguarda il peso che il porcospino blu continua ad avere all'interno del business transmediale dell'azienda .

Nel prosieguo dell'intervista, Famitsu ha chiesto a Utsumi di tornare sull'ultimo anno fiscale, segnato da alcune difficoltà per l'azienda. Il presidente ha ammesso che Sega non è riuscita a raggiungere l'obiettivo relativo all'espansione globale dei titoli legati a Sonic, esprimendo inoltre il desiderio che l'ultimo capitolo della serie avesse venduto di più.

"Penso che lo scorso anno sia stato piuttosto difficile," ha spiegato Utsumi. "Come abbiamo già detto, c'è stata la difficoltà con Rovio, e puntavamo a un'espansione globale dei titoli legati a Sonic, ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il nuovo gioco di Sonic era fatto bene, e onestamente avrei voluto che vendesse di più. Tenendo conto di questi risultati, stiamo per adottare delle misure che migliorino le vendite di ciascun titolo."

Nonostante le vendite non proprio brillanti, il supporto al gioco di corse arcade non si ferma: sono infatti previsti ulteriori contenuti scaricabili, tra cui collaborazioni con Godzilla ed Evangelion.